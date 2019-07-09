Гривна после выборов: ждать ли обвала нацвалюты

Украинская гривна укрепляется - валютный курс перешагнул психологический рубеж в 26 гривен/доллар. Стабильности нацвалюты способствует традиционная сезонность, благоприятная ценовая конъюнктура на мировых рынках, а также массовое вхождение нерезидентов в отечественные облигации внутреннего госсзайма. "Апостроф" выяснил, как долго продлится такая тенденция, когда может начаться девальвация гривны, и вызовут ли приближающиеся парламентские выборы обвал курса национальной валюты.

На минувшей неделе курс доллара упал ниже психологической отметки в 26 гривен. Если еще 2 июля "американец" торговался на межбанковском валютном рынке по 26,17-26,18 гривны, то уже 3 июля – по 25,92-25,95 гривны. Вследствие этого также опустился курс наличного доллара в обменных пунктах.

И это при том, что ровно месяц назад доллар перешагнул, пусть и ненадолго, рубеж в 27 гривен.

Укрепление продолжается

На текущей неделе укрепление гривны продолжилось. В инвестиционной компании "Альпари" прогнозируют, что через неделю доллар на межбанке может торговаться около 25,2 гривны, а курс наличного доллара будет в пределах 25,2-25,5 гривны.

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб в комментарии "Апострофу" отметил, что долгосрочный тренд на укрепление гривны начался еще в феврале, "хотя он не означает постоянного снижения курса доллара - за это время были периоды разной продолжительности, когда американская валюта дорожала".

По словам главного эксперта совета Национального банка Украины (НБУ) Виталия Шапрана, нынешнему укреплению гривны помогают сразу несколько факторов. "Во-первых, конъюнктура на рынках железорудного сырья, стального проката и большинства зерновых культур развернулась в сторону Украины (эти товарные позиции традиционно составляют значительную часть отечественного экспорта, обеспечивающего валютные поступления в страну, – "Апостроф"). Во-вторых, помимо определенного фактора сезонности, за последние полгода вложения нерезидентов в ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа) увеличились на 55 миллиардов гривен (приблизительно 2,1 миллиарда долларов). Приток средств нерезидентов на рынок ОВГЗ связан с высоким уровнем доходности по облигациям в нацвалюте (по некоторым бумагам около 20% годовых, - "Апостроф")", - отметил Шапран.

Доллар по осени считают

Но как долго будет сохраняться такая тенденция?

"Если ориентироваться на сезонные колебания прошлых лет, можно предположить, что укрепление гривны может продлиться до конца лета - начала осени", - говорит Вадим Иосуб, добавляя при этом, что поведение гривны в прошлые годы не является гарантией, что именно так она поведет себя и на этот раз. Эксперт пояснил, что сезонные особенности на валютном рынке "пропадают именно тогда, когда все к ним привыкают и готовятся к ним заранее".

Старший аналитик группы компаний Forex Club Андрей Шевчишин также предполагает, что девальвация гривны может начаться в конце лета. "Вполне возможно, что мы пойдем по традиционному сценарию: август, осенний период - это зона дискомфорта", - сказал он в комментарии изданию.

Вместе с тем, по его словам, укрепление гривны дало Нацбанку возможность выкупить значительные объемы иностранной валюты, что позволит нашей стране безболезненно осуществить пиковые выплаты по госдолгу в сентябре. "Долговые риски сейчас снизились, по крайней мере, до конца года однозначно", - отметил аналитик.

С этим согласен и Виталий Шапран. Он отметил, что по состоянию на 1 июля международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 20,64 миллиарда долларов: "В июне они выросли на 6,4% благодаря размещению правительством еврооблигаций и покупке Национальным банком валюты на межбанковском рынке". При этом, добавил эксперт, чистые золотовалютные резервы Украины превышают 10 миллиардов долларов, в связи с чем при развитии негативного сценария, например, если нерезиденты начнут выводить свои средства из ОВГЗ, регулятор сможет проводить интервенции на межбанке, дабы не допустить обвала гривны.





Виталий Шапран отметил, что по состоянию на 1 июля международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 20,64 миллиарда долларов Фото: Flickr/Национальний банк Украины

В ожидании выборов

Вместе с тем, по словам Виталия Шапрана, окончательный сценарий развития событий будет зависеть от того, останется ли Украина в программе МВФ, от цен на урожай зерновых 2019 года, а также от стабильности политической конъюнктуры после парламентских выборов (которые должны состояться 21 июля, - "Апостроф").

Кстати, последний фактор, связанный с выборами в Верховную Раду, у многих вызывает серьезные опасения. Следует напомнить, что одной из причин роста курса американской валюты в конце мая - начале июня стала политическая неопределенность в стране после избрания президентом Украины Владимира Зеленского.

Однако, как заявил Вадим Иосуб, сценарий обвала гривны во время или сразу после выборов является "исключительно маловероятным". По его словам, гривна показала себя достаточно зрелой валютой, которая реагирует не на фамилии политиков, а на макроэкономические факторы: экспорт/импорт/поток капитала и т.д. "Сами по себе выборы, не зависимо от их результата, угрозы для гривны не представляют. Угрозой может стать ухудшение внешней конъюнктуры, бегство капитала или отсутствие реформ, которое поставит крест на отношениях с МВФ", - пояснил специалист.

Риск резкого обвала

Тем не менее, риски, обусловленные предстоящими выборами, существуют. Как отметил Андрей Шевчишин, они, в частности, связаны с возможной победой популистов или партий, которые захотят пересмотреть действующую программу сотрудничества с Международным валютным фондом и другими западными партнерами Украины: "В этом случае есть риск резкого обвала гривны".

Еще одним риском, по словам Шевчишина, является то, что после выборов в Верховной Раде может затянуться процесс формирования коалиции и, как следствие, создания правительства. "А это значит, что Украина войдет в длительный период политической неопределенности, которая ограничит возможности для сотрудничества с МВФ (фонд готов возобновить приостановленное сотрудничество после формирования правительства, - "Апостроф"), получения макрокредита от ЕС. В свою очередь, это будет оказывать мощное давление на гривну", - заявил эксперт, добавив, что выборы станут здесь лакмусовой бумажкой.