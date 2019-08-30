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​Что происходит с гривной перед выходными: свежий курс от НБУ

пятница, 30 августа 2019, 09:36
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Национальный банк Украины (НБУ) укрепил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару в среду.

На 30 августа Нацбанк установил официальные курсы валют на уровне:

2523,2299 грн за $100;

2793,7201 грн за 100 евро.

На 29 августа Национальным банком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2522,1856 грн за $100;

2795,3383 грн за 100 евро.

Таким образом, курс доллара по отношению к гривне опустился на 6 копеек, к евро - на 1 копейку.

О курсе гривни в 2019 году читайте также в материале "Апострофа" - Коварный август: что будет с гривной в конце эпохи ОВГЗ.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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