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​Что происходит с гривной перед выходными: официальный курс НБУ

пятница, 20 сентября 2019, 10:19
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Курс украинской гривны укрепляется к американскому доллару и евро в пятницу, 20 сентября.

На 20 сентября Нацбанк установил официальные курсы валют на уровне:

2461,7559 грн за $100;

2724,4253 грн за 100 евро.

На 19 сентября Национальным Банком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2466,9853 грн за $100;

2726,7589 грн за 100 евро.

Таким образом, курс гривны к доллару за минувшие сутки укрепился на 5 копеек, а курс евро - на 2 копейки.

О курсе национальной валюты в 2019 году читайте также в материале "Апострофа" - Коварный август: что будет с гривной в конце эпохи ОВГЗ.

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