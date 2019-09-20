​Что происходит с гривной перед выходными: официальный курс НБУ

Курс украинской гривны укрепляется к американскому доллару и евро в пятницу, 20 сентября.

На 20 сентября Нацбанк установил официальные курсы валют на уровне:

2461,7559 грн за $100;

2724,4253 грн за 100 евро.

На 19 сентября Национальным Банком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2466,9853 грн за $100;

2726,7589 грн за 100 евро.

Таким образом, курс гривны к доллару за минувшие сутки укрепился на 5 копеек, а курс евро - на 2 копейки.

О курсе национальной валюты в 2019 году читайте также в материале "Апострофа" - Коварный август: что будет с гривной в конце эпохи ОВГЗ.