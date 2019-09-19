Удивительный "зеленый": каким будет курс гривны в эпоху "дикого оптимизма"

Иностранные инвесторы продолжают покупать украинские облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), однако объемы таких вложений снижаются. Приток средств нерезидентов в ОВГЗ позволяет гривне держаться на плаву, соответственно, сокращение таких поступлений на фоне традиционной осенне-зимней девальвации может подорвать стабильность нацвалюты. "Апостроф" выяснял, что будет с курсом гривны в ближайшее время и до конца года.



В последнее время нерезиденты сократили свои вложения в украинские облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Это следует из сообщения, размещенного на сайте Национального банка Украины (НБУ). "В последние недели приток средств нерезидентов в государственные облигации приостановился. Нерезиденты не наращивали свой портфель, хотя и не выводили инвестиции из Украины", – отмечается в информации регулятора.

Как известно, массовое инвестирование в ОВГЗ, в первую очередь, со стороны нерезидентов, стало одним из главных факторов беспрецедентного укрепления гривны, которое наблюдается в текущем году. Если в середине лета большим "успехом" нацвалюты был курс чуть ниже 26 гривен/доллар, то сегодня уже никого не удивляет, что "зеленый" можно купить дешевле чем за 25 гривен.

И это при том, что традиционно с августа в Украине начинается сезонная девальвация гривны, достигающая своего пика во время зимних праздников.

Однако в нынешнем году существенным фактором устойчивости гривны стали облигации внутреннего госзайма, точнее, их скупка иностранными инвесторами, которые с этой целью заводят в нашу страну валюту, таким образом, ликвидируя повышенный спрос на нее. Соответственно, сокращение притока средств в ОВГЗ со стороны нерезидентов, которое фиксирует НБУ, должно отразиться на курсе гривны и привести к ее девальвации.

Интерес нерезидентов

Но так ли это на самом деле?

Эксперты, опрошенные "Апострофом", считают, что говорить о прекращении притока валюты в страну от нерезидентов, покупающих облигации, неверно. По словам источника издания, близкого к финансовой сфере, за последние несколько дней "на рынок зашло 75 миллионов долларов именно от иностранцев", что позволило НБУ увеличить объемы покупки инвалюты (которая пополняет золотовалютные резервы страны, - "Апостроф").

Как рассказал изданию аналитик инвестиционной компании "Альпари" Максим Пархоменко, спрос на украинские ОВГЗ остается достаточно высоким, что подтверждается цифрами. По его словам, на прошлой неделе совокупные инвестиции в гривневые ОВГЗ увеличились на 2,72 миллиарда гривен, в том числе нерезиденты нарастили свои портфели на 1,86 миллиарда гривен. "Основной спрос нерезидентов уходит в гривневый долг, что и толкает гривну вверх", - сказал Пархоменко.

Но как долго сохранится этот тренд?

Руководитель отдела аналитики группы компаний Forex Club Андрей Шевчишин в разговоре с "Апострофом" отметил, что приток средств от нерезидентов в облигации сокращается, в первую очередь, из-за того, что уменьшаются объемы предложения ОВГЗ, что, в свою очередь, связано с приближением к граничному размеру госдолга на этот год. Вместе с тем, по его словам, нерезиденты могут продолжить покупать облигации на рынке, соответственно, приток валюты в нашу страну, пусть и в меньших объемах продолжится. Кроме того, в связи с тем, что в сентябре прошли выплаты по обязательствам Украины, госдолг несколько снизился, а потому у Минфина есть возможность активизировать размещение ОВГЗ.

Приток валюты в нашу страну продолжится Фото: flickr.com

С оптимизмом и без "черных лебедей"

Так что же будет с валютным курсом, исходя из всего сказанного выше?

Здесь нужно сделать небольшое отступление. Дело в том, что покупка иностранными инвесторами украинских ОВГЗ является пусть и весомым, но не единственным фактором укрепления гривны. "Есть дикий оптимизм, потребительские ожидания - на наивысшем уровне за всю историю Украины", - заявил в комментарии "Апострофу" специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса, добавив, что такие настроения приводят к продажам доллара и покупке гривны (что, в свою очередь, создает спрос на украинскую валюту и укрепляет ее, - "Апостроф").

Этот оптимизм, по словам Фурса, вызван большими ожиданиями от реформ со стороны новой властной команды и лично президента Владимира Зеленского. "Но сколько он продлится - спрогнозировать очень сложно", - говорит эксперт, добавляя, что в связи с этим трудно прогнозировать и курс доллара к гривне.

Впрочем, рискнуть можно: как говорится, попытка - не пытка.

"На октябрь есть все шансы увидеть курс на отметке в 24,5-24,7 гривны/доллар", - заявил Максим Пархоменко.

Андрей Шевчишин несколько менее оптимистичен. По его мнению, в следующем месяце курс будет находиться в коридоре 25,5-26,5 гривны/доллар. "Надеюсь, что за этот период не произойдет никаких форс-мажоров", - добавляет специалист.

А нечто подобное произойти может. Собственно, уже происходит - йеменские повстанцы-хуситы атаковали нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии, на которых из-за этих атак произошли пожары. В результате выросли цены на нефть, так как Саудовская Аравия существенно сократила производство. США подозревают, что за йеменской оппозицией стоит Иран, и грозят этой стране "адекватным" ответом. Обострение ситуации может ухудшить положение во всем мире, а кризисы крайне отрицательно сказываются на гривне. Также сохраняется вероятность глобального финансового кризиса, и "экономические войны" между США и Китаем только повышают шансы на реализацию такого сценария.

Если говорить о более отдаленной перспективе, то если не будет каких-то форс-мажоров, или, как сейчас модно говорить, "черных лебедей", особых изменений курса ждать не стоит.

Для Сергея Фурсы базовый сценарий на конец 2019 года – 27,5 гривны/доллар. Однако, по его словам, если "дикий оптимизм", который наблюдается сегодня, продолжится, курс может оказаться более благоприятным для гривны.

По словам Андрея Шевчишина, по базовому сценарию вполне реальный курс – 26-27 гривен/доллар. "Есть и оптимистический прогноз, по которому курс может быть (в коридоре) 24-25,5 гривны/доллар", - обнадежил эксперт.