​Нацбанк снизил курс гривны: официальный курс

Нацбанк впервые за последние две недели снизил курс гривни.

На 27 сентября Нацбанк установил официальные курсы валют на уровне:

2418,6956 грн за $100;

2645,5692 грн за 100 евро;

На 26 сентября Национальным Банком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2412,0199 грн за $100;

2648,8803 грн за 100 евро;

Таким образом, курс доллара вырос на 6 копеек, а курс евро упал - на 3.

О курсе национальной валюты в 2019 году читайте также в материале "Апострофа" -Удивительный "зеленый": каким будет курс гривны в эпоху "дикого оптимизма".