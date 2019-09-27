​Нацбанк снизил курс гривны: официальный курс

Нацбанк впервые за последние две недели снизил курс гривни.
На 27 сентября Нацбанк установил официальные курсы валют на уровне:
2418,6956 грн за $100;
2645,5692 грн за 100 евро;
На 26 сентября Национальным Банком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2412,0199 грн за $100;
2648,8803 грн за 100 евро;
Таким образом, курс доллара вырос на 6 копеек, а курс евро упал - на 3.
О курсе национальной валюты в 2019 году читайте также в материале "Апострофа" -Удивительный "зеленый": каким будет курс гривны в эпоху "дикого оптимизма".