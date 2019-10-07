Возможен "рывок": аналитики дали прогноз по курсу доллара в Украине

Потенциал для роста курса доллара еще не исчерпан, поэтому в ближайшее время он может снова продемонстрировать "рывок".

Об этом сообщил аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Сегодня"

Следует отметить, что с 30 сентября курс доллара к гривне вырос до 3,3% - с 24,08 гривен до 24,61 гривен. Примерно такие же тенденции наблюдались при продаже наличной американской валюты – доллар колебался от 24,74 до 25,22 гривен.

В экспертной среде считают, что "зеленый" к началу следующей недели достигнет отметки в 25 гривен и даже после этого будет дорожать.

"На минувшей неделе наиболее интенсивный рост курса пришелся на вторник и среду, после чего он стабилизировался. Однако потенциал для роста курса доллара еще полностью не исчерпан, и он может сделать еще один рывок наверх, прежде чем перейти к снижению. На начавшейся неделе мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 25,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,2/25,5 грн (покупка/продажа)", – рассказал он.

Как сообщал "Апостроф", 2 октября финансовые аналитики начали говорить о возможном обвале гривны по отношению к доллару, по их словам, поздней осенью следует ожидать курса в 27 гривен за доллар и выше.