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В США озвучили интересный прогноз курса гривни

понедельник, 28 октября 2019, 17:39
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В известном финансовом холдинге JP Morgan приняли решение изменить прогноз по курсу гривни до 1 января 2020 года, по словам аналитиков, ожидания сменились на более оптимистичные для украинской валюты.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на заявление JP Morgan.

Так, по словам американских экспертов, до конца 2019 года ожидается курс примерно в 25 гривен за доллар. В предыдущем прогнозе, месяцем ранее, было указано, что доллар в Украине будет стоить 25,5 гривен.

При этом, в первом квартале 2020 года гривна может снизиться до 25,5 за доллар, во втором упадет еще на 80 копеек, а затем еще на 70, и к зиме 2020 года курс будет 27 гривен за доллар.

Также были представлены подсчеты по росту ВВП, который по мнению экспертов, в 2020 году существенно снизиться – с 4,3% до 3,8%.

Наибольшим риском для украинской экономики в JP Morgan называют судебный процесс по "ПриватБанку".

"Приватбанк останется большой угрозой для сотрудничества с Международным валютным фондом, скорее всего, в течение трех лет после согласования EFF", - заявили аналитики.

В прогнозе учтено обязательное принятие закона о криминализации незаконного обогащения, одобренного Верховной Радой в первом чтении. Этот шаг должен стабилизировать экономику.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Минэкономразвития заявили, что при условии продолжения сотрудничества Украины с МВФ ожидают курса примерно в 25 гривен за доллар в сентябре 2020 года.

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