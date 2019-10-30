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Что будет с курсом доллара после отмены ограничений на покупку валюты: озвучен прогноз

среда, 30 октября 2019, 15:54
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Национальный банк Украины запланировал с 5 ноября отменить ограничения на покупку валюты и банковских металлов для физических лиц, по мнению экспертов, это облегчит свободу действий на валютном рынке.

Об этом сообщается в материале "Фактов".

Таким образом, с начала ноября на валютном рынке произойдут изменения, поскольку любой украинец сможет покупать иностранную валюту на любую сумму, ныне же действует запрет на покупку гражданами валюты в эквиваленте более 150 тысяч гривен в день.

В пресс-службе НБУ считают, что такие изменения не повлияют на валютный рынок, поскольку "подавляющее большинство операций по обмену осуществляется на суммы меньше 150 тысяч гривен". Также в регуляторе подчеркивают, что ожидания украинцев по инфляции в связи с этим решением лишь улучшаются, что положительно влияет на курс гривны. Отмечается, что анонсированная отмена запрета является очередным шагом по облегчению работы на украинском валютном рынке из 30, и все предыдущие лишь укрепляли национальную валюту.

Эксперты также со сдержанным оптимизмом восприняли новую инициативу НБУ и указали на общие благоприятные для Украины тенденции.

"Курс гривни укрепился у отметки 25 грн за доллар. Мировые инвестиционные банки озвучили благоприятные курсовые прогнозы на текущий и следующий годы", - заметил руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин.

Как сообщал "Апостроф", ранее в холдинге JP Morgan заявили, что их ожидания по украинской экономике сменились на более оптимистичные. В связи с этим был опубликован новый прогноз относительно курса гривни на ближайшие годы.

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