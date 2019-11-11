Не спешите продавать: появился детальный прогноз по курсу доллара в Украине

В 2020 году курс доллара в Украине будет зависеть от результата переговоров с Россией о транзите газа, считают экономисты.

Как пишет "Апостроф", об этом заявил эксперт валютного рынка Виталий Несходовский для "Обозреватель".

Он порекомендовал украинцам не продавать свои доллары, пока не будет ясен итог транзитных переговоров – то есть до Нового года.

"Если у тебя сейчас доллары, то я бы подождал конца декабря-начала января. Тогда бы принял решение. Если подписан транзитный контракт, то это означает, что ты можешь продавать. Если не подписан – лучше придержать, потому что неизвестно, что будет до середины следующего года", – заявил Несходовский.

Также эксперт указал в чем влияние транзита газа на валютный рынок.

"В случае, если его нет, это минус 3 млрд долларов нашего внешнеэкономического баланса и соответствующего влияния на курс нашей национальной валюты", - отметил эксперт.

В числе других причин колебаний на рынке валют он также назвал цены на мировых рынках и украинский экспорт, в частности, металлургической продукции и сельскохозяйственной. Также нерезиденты могут укрепить гривну своими инвестициями в облигации внутреннего госзайма.

Как сообщал "Апостроф", ранее финансовые аналитики предупредили о возможной девальвации гривны в ноябре до отметки 26,5 за доллар и объяснили причины.