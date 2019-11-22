Гривна подешевела: официальный курс валют перед выходными

Национальный банк Украины обнародовал официальный курс гривни к основным иностранным валютам на пятницу, 22 ноября.

Данные появились на официальной странице НБУ.

1 доллар США – 24,19 грн;

1 евро – 26,83 грн;

10 российских рублей – 3,79 грн.

По сравнению со вчерашними значениями курс доллара повысился на копейку после снижения на две. За неделю – с 15 по 22 ноября – гривня окрепла по отношению к доллару на пять копеек. Эксперты полагают, что падение доллара продолжится на текущей неделе.

Курс евро сегодня вырос на девять копеек после снижения на семь копеек в предыдущий банковский день. Евровалюта держится ниже рубежа в 27 гривен, который до середины ноября не пересекала с начала октября. Стоимость 10 российских рублей сегодня повысилась на копейку.

Как сообщал "Апостроф", правительство пересмотрело прогноз курса гривны к доллару, который будет заложен в проект госбюджета на 2020 год. Кабмин предусмотрел как базовый сценарий, в котором доллар в следующем году будет стоить 27 гривен, так и более оптимистический, по которому курс составит 24,8 гривны за доллар.