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Доллар уже по 19 грн: сеть взбудоражило фото обменника в Борисполе

среда, 18 декабря 2019, 14:44
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В международном аэропорту "Борисполь" в обменном пункте предлагают обменять иностранную валюту с разницей между покупкой и продажей от 4 до 7 гривен.

Фото из обменника опубликовал на своей странице в Facebook фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончарев.

"Не на@бешь, не проживешь. А люди тысячами меняют... Маржа в обменнике аэропорта "Борисполь": $ - 4 грн. € - 5 грн. £ - 7 грн", - подписал опубликованный снимок автор.

Фото вызвало активное обсуждение в соцсети. "А в чем обман? Просто эксплуатируют монопольное положение", - считает один из комментаторов.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 18 декабря, Национальный банк Украины обновил курс валют - гривна продолжила укрепляться. Официальный курс гривны к доллару повысился на две копейки, к евро - понизился на две копейки и составляет соответственно 23,47 грн за доллар и 26,20 грн за евро.

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