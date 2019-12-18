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Нацбанк обновил курс валют на 18 декабря: свежие данные

среда, 18 декабря 2019, 07:40
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Фото: rbc.ua

В среду, 18 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) обновил курс валют - гривна продолжила укрепляться.

Об этом свидетельствуют официальные данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару повысился на две копейки, к евро - понизился на две копейки и составляет соответственно 23,47 грн за доллар и 26,20 грн за евро.

Курс гривны по отношению к российскому рублю понизился с 3,74 грн за 10 руб до 3,75 грн.

Стоит отметить, что правительство пересмотрело прогноз курса гривны к доллару, который будет заложен в проект госбюджета на 2020 год. Кабмин предусмотрел как базовый сценарий, в котором доллар в следующем году будет стоить 27 гривен, так и более оптимистический, по которому курс составит 24,8 гривны за доллар.

Как сообщал "Апостроф", ранее аналитик Максим Пархоменко спрогнозировал дальнейшее падение курса доллара к гривне при условии продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

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