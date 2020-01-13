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Будет колебаться, но: в НБУ дали прогноз по курсу доллара в 2020 году

понедельник, 13 января 2020, 14:09
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В Национальном банке Украины обещают проводить политику плавающего курса гривны к доллару, который будет незначительно колебаться, в том числе и в сторону укрепления украинской валюты.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на интервью первой заместительницы главы НБУ Екатерины Рожковой изданию FinClub.

"У нас плавающий курс, он может отклоняться в разные стороны на небольшие величины", - подчеркнула представительница Нацбанка, заметив, что текущий валютный курс являет отражением рыночных тенденций.

На укрепление украинской валюты, по словам Екатерины Рожковой, повлияли многие факторы. В частности, НБУ в 2019 году выкупил в резервы рекордный объем валюты за 14 лет - 7,9 млрд долларов, а нерезиденты завели около 4,3 млрд долларов в ОВГЗ.

Кроме того влияние оказали рост производительности в агросекторе, и внешнее финансирование, которое привлекали и государственные, и частные компании – "Нафтогаз", "Кернел" и другие.

По мнению представительницы Нацбанка, нынешнее укрепление гривны могло бы начаться и раньше, но сдерживалось неопределенностью, связанной с двойными (президентскими и парламентскими) выборами в стране.

"В 2020 году курс может умеренно колебаться в обе стороны, в том числе и укрепляться", - подчеркнула Рожкова.

Как сообщал "Апостроф", в ближайшее время гривна продолжит свое укрепление и для этого есть несколько важных причин.

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