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Что происходит с долларом в обменниках Киева после "черного понедельника": фото

вторник, 10 марта 2020, 10:54
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Утром во вторник, 10 марта, в пунктах обмена валют в Киеве был замечен еще больший рост курса доллара и евро относительно гривны, то есть украинская валюта продолжает падение.

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа".

Так, в обменных пунктах столицы на левом берегу был зафиксирован следующий курс доллара: 25 грн/доллар на покупку и 25,8 грн/доллар на продажу. С евро ситуация следующая: 28,2 грн на покупку и 29,2 – на продажу.

В то же время рубль, который испытывает серьезные проблемы из-за падения цен на нефть, стоит в обменниках Украины 0,32 грн на покупку и 0,34 грн на продажу, таким образом, вследствие кризиса на нефтяных рынках он немного подешевел.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что падение цен на нефть обвалило мировые рынки, российский рубль испытал шок и резко рухнул до 75 рублей за доллар, при этом после открытия рынков прогнозируется курс 100 рублей/доллар. В последний раз такое падение рубля наблюдалось сразу после введения санкций против РФ.

Специалисты отмечают, что Россия отчасти сама виновата в этой ситуации, поскольку отказалась координировать свои действия по добыче нефти с ОПЕК. В то же время для Украины эта ситуация может сыграть в плюс – страна сэкономит на закупках сырьевых товаров, которые резко подешевели.

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