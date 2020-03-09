Идеальный шторм: чем закончится для Украины "черный понедельник" на фондовом рынке

Последнее падение цен на нефть сразу на 30% обвалило мировые рынки, при этом российский рубль, курс которого во многом зависит от нефтяных котировок, испытал самый настоящий шок. Россия, во многом, сама виновата в произошедшем, потому что отказалась координировать свои действия с ОПЕК по снижению объемов нефтедобычи. Но ситуация может больно ударить и под другим странам, в том числе, по Украине.

Мировые фондовые рынки обвалились 9 марта. Раньше других открылись азиатские биржи, индексы которых стремительно снизились: Гонконгской Hang Seng - на 4,07%, Токийской Nikkei - на 5,77%, Шанхайской фондовой биржи - на 2,11%. Эстафету у Азии перехватила Европа: немецкий индекс DAX после открытия упал на 8,09%, французский CAC 40 — на 6,31%, итальянский FTSE MIB — на 4,95%, Stoxx Europe 600 - 6,48%. Больше всего снизился индекс Лондонской биржи FTSE 100 - на 8,54%.

Российский бумеранг

Падение рынков спровоцировал развал сделки ОПЕК+ между картелем и некоторыми не входящими в него нефтедобывающими странами, прежде всего, Россией. ОПЕК хотел сократить объем добычи нефти на фоне распространения по миру коронавируса и опасений в связи с этим раскручивания полноценного глобального финансового кризиса, однако РФ не согласилась на условия этой сделки.

Различные источники сообщали, что Россия не захотела сокращать объемы добычи, так как решила, во-первых, воспользоваться ситуацией и в условиях низких цен нарастить свою долю на мировом рынке, во-вторых, нанести серьезный удар по американским сланцевым нефтяникам, для которых низкие цены крайне невыгодны из-за более высокой себестоимости нефтедобычи.

Саудовская Аравия, неформальный лидер ОПЕК, в ответ на российский демарш заявила о снижении цен на нефть для своих клиентов и намерении максимально увеличить добычу.

В результате всего этого, цены на нефть рухнули - стоимость барреля марки Brent 9 марта снизилась сразу на 30% - до 31 доллара. Это падение стало наихудшим с 1991 года, когда США провели операцию "Буря в пустыне" в Персидском заливе против Ирака, оккупировавшего Кувейт.

Ситуация ударила самым серьезным образом по виновнице произошедшего. Несмотря на то, что 9 марта в России выходной, и российские биржи по этой причине не работают, на других площадках с утра понедельника наблюдался обвал ценных бумаг российских компаний. Так, акции "Газпрома" упали на 24,82%, "Роснефти" - на 23,54%, "Новатэка" - на 33,6%, "Газпром-нефти" - на 11,62%. Бумаги Сбербанка и ВТБ также валятся на 25% и более.

Российский рубль, который начал дешеветь несколько раньше на снижении стоимости нефти, ускорил падение после развала сделки ОПЕК+. Утром 9 марта за доллар уже давали более 75 рублей, хотя накануне он стоил менее 70 рублей, а за евро – более 85 рублей. Дабы спасти ситуацию, российские финансовые власти заявили о намерении продавать валюту.

Российский рубль продолжает обесцениваться Фото: Getty images

Нынешний понедельник с полной уверенностью можно назвать "черным", однако Россию, скорее всего, ждет еще и "черный" вторник, когда там откроются биржевые площадки.

Российские и иностранные аналитики прогнозируют, что нефтяные котировки могут продолжить падение - до 20 долларов за баррель, а курс доллара вырастет до 80 и, даже, возможно, до 100 рублей.

Неоднозначная Украина

Но как нынешняя ситуация скажется на Украине?

По словам руководителя аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александра Паращия, пока для торгового баланса Украины то, что происходит сейчас, - однозначный плюс.

Действительно, Украина импортирует нефть и нефтепродукты, а также газ, и снижение цен на эти сырьевые товары нам выгодно. "Для нашего торгового баланса это плюс", - сказал Паращий в комментарии "Апострофу".

Но, как правило, вслед за нефтью дешевеет и другое сырье: "За нефтью могут потянуться другие сырьевые рынки, цены на аграрные товары сильно зависят от цен на нефть". Аграрная продукция и, например, металлы, спрос на которые также вполне возможно упадет (соответственно, и цена), - важные составляющие украинского экспорта. Это значит, что в страну будет меньше поступать валюты, и давление на гривну усилится.

Кроме того, по словам эксперта, Украина сильно зависит не только от товарных, но и финансовых рынков, а потому эффект от нынешней ситуации может быть неоднозначный. "Многое будет зависеть от того, как станет действовать наше правительство, в котором пока даже нет экономического блока. И пока для нашей страны все выглядит очень неоднозначно", - заявил Александр Паращий.

Инвестиционный банкир и финансовый аналитик Сергей Фурса также сетует на то, что в стране нет компетентного правительства, которое было бы способно ответить на новые вызовы.

Входим в кризис

А вызовы, по его мнению, весьма серьезные. Произошедшее на рынках Фурса, назвал самым настоящим шоком. "И, если бы это было без коронавируса, возможно, была бы просто сильная коррекция, и мы бы пошли дальше. Но, поскольку рынки уже и так очень волатильны из-за эпидемии, то, возможно, мы действительно начали двигаться к рецессии", - сказал специалист изданию.

Фото: Getty images

А для Украины мировой кризис – это крайне неприятный сценарий: "Для нас это будет вдвойне или, даже, втройне больно, так как мы, фактически, "послали" МВФ, соответственно, поддержки у нас не будет, а, с другой стороны, компетентности для принятия решений тоже нет. И поэтому у нас есть все условия для идеального шторма".

Единственным положительным моментом, по словам Сергея Фурсы, является то, что Национальный банк смог накопить значительные резервы (по состоянию на 1 марта, они составляли 26,6 миллиарда долларов - "Апостроф"): "Из них будут идти и внешние погашения, Нацбанк (за счет них) будет сдерживать снижение курса гривны, но удерживать курс, таким какой он есть сейчас, не сможет. Гривна будет снижаться, и это – долгосрочная история". При этом он добавил, что запас прочности резервов НБУ – не более одного года.

Гривна будет падать, и начнется это, если тренд на мировых площадках резко не изменится, уже совсем скоро. В минувшую пятницу, 6 марта, межбанковский валютный рынок закрылся ростом курса до 25 гривен/доллар. Руководитель отдела аналитики группы компаний Forex Club Андрей Шевчишин прогнозирует, что в ближайшее время курс достигнет 27 гривен/доллар. И вряд ли на этом остановится.