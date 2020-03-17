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Нет денег: почему в Украине стремительно растет курс доллара

вторник, 17 марта 2020, 14:52
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В Украине возник дефицит наличной иностранной валюти, что стало одной из причин стремительного роста курса доллара к гривне в последние дни. Об этом сообщил источник "Апострофа".

"Из США вывезти доллары сейчас нельзя, также Украина получала валюту из Германии, но и оттуда ее доставить сложно. Мы закрыли авиасообщение. В результате наличности просто нет", - сказал собеседник издания.

Эту информацию косвенно подтверждает и Национальный банк Украины (НБУ): "В последние дни мы наблюдаем признаки недостатка наличной валюты в кассах банков. Это вызвано повышением спроса населения на наличную валюту".

Вместе с тем, собеседник "Апострофа" подчеркнул, что НБУ в условиях коллапса с валютой работает слишком вяло.

В Нацбанке же заявили, что из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличная валюта в нашу страну доставляется с задержкой. В НБУ также заявили, что решают эту проблему.

Кроме того, в НБУ сообщили, что на корреспондентских счетах коммерческих банков находятся 8 миллиардов безналичных долларов, которые украинцы могут покупать путем конвертации в безналичной форме.

Отметим, что по состоянию на середину дня 17 марта, курс доллара на межбанковском валютном рынке составлял 27,15 гривны. При этом, в обменных пунктах курс покупки наличного "зеленого" был боле 28 гривен, а в некоторых превышал 29 гривен.

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