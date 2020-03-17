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Гривна нащупывает дно: что происходит в обменниках Киева, фото

вторник, 17 марта 2020, 11:46
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Фото: Info-One

Во вторник, 17 марта, в обменниках Киева установили свежий курс валют, гривна продолжает падать.

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа".

Как свидетельствует снимок, в обменниках столицы американский доллар покупают уже по 28,00 гривен, а продают по 29,00 гривны.

А евро покупают по 30,40 гривны, продают по 31,30 гривны.

Для сравнения, на прошлой неделе, 11 марта, доллар покупали за 26,20 гривен, а продавали по 27,40 гривны. Европейскую валюту покупали по 29,30 гривны, продавали по 30,70 гривны.

Как сообщал "Апостроф", в Украине за последнюю неделю курс валют вырос примерно на 5% и рост продолжится. Курс доллара к гривне значительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 4,5-6,7%.

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