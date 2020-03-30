В Украине рекордно взлетел курс доллара: что происходит с валютой 30 марта

В понедельник, 30 марта, Национальный банк Украины (НБУ) обновил курс валют - доллар вырос до максимума в этом году.

Об этом свидетельствуют официальные данные на сайте регулятора.

Доллар стоит 28,18 грн, что на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Курс гривны к евро опустился также на четыре копейки: с 30,86 грн за евро до 30,90 грн. Курс гривны к российскому рублю поднялся с 3,62 грн за 10 руб. до 3,58 грн.

Стоит отметить, что предыдущее максимальное значение доллара было зафиксировано 27 марта - 28,13 грн за доллар.

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