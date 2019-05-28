​Скандальному экс-нардепу Януковича за "копейки" продали санатории в Крыму

Оккупационные власти Крыма незаконно продали два захваченных пансионата в Алуште бывшему депутату Верховной Рады Украины Олегу Цареву.

Об этом пишет местное издание "Примечания".

Речь идет о пансионатах "Днепр" и "ХИИТовец", расположенных в “Профессорском уголке” близ Алушты. Сумма “сделки” составила 160,32 млн рублей. Это менее $2,49 млн по текущему курсу.

Помимо зданий лоты включали движимое имущество — оборудование, офисную технику, гостиничный инвентарь, товарно-материальные ценности и передаточные устройства. Земля под пансионатами останется в собственности города, новому “владельцу” придется платить за нее аренду.

В начале апреля оккупационные власти Крыма выставили на продажу четыре южнобережных пансионата. В частности, "ХИИТовец" за 60,4 млн рублей и "Днепр" - за 99,9 млн рублей.

29 апреля на сайте торгов были опубликованы протоколы об итогах электронных аукционов. Из них следует, что на оба объекта было подано по одной заявке от ялтинского ООО "Ветеран", подконтрольного Цареву.

Согласно процедуре, если к участию в аукционе допущена лишь одна заявка, он признается недействительным, при этом договор в итоге заключается с этим единственным заявителем по стартовой цене.

Сам Царев "арендовал" эти пансионаты с 2015 года. За это время, как он уверяет, вложил в реконструкцию зданий и выплаты по зарплатным долгам свыше 30 млн рублей (более 465 тыс. грн), рассчитывая на заключение инвестиционного соглашения с оккупационными властями. В рамках него Цареву должно было отойти 60% этих санаториев в обмен на инвестиции. Но в итоге отели выставили на торги. Сам Царев утверждает, что свои обязательства по "соглашению" выполнил в полном объеме.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", из-за международных санкций в оккупированном Крыму уже вскоре могут остановиться винодельческие предприятия.