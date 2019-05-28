вторник, 28 мая
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Экономика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

28 мая

16:28
Стало известно о проблемах с экспортом украинского зерна "Бунге"
16:27
Появилось новое видео с подростком, напавшим на школу в России
16:27
Рада приняла важное решение по границе на Донбассе
15:55
Звезда российского хоккея попал в неимоверный скандал с белым порошком: видео
15:49
В "Народном фронте" прокомментировали формат своего участия в парламентских выборах
15:48
Не до Украины: дипломат озвучил главные темы ЕС в ближайшие годы
15:47
​Сколько украинцы тратят на еду: названы суммы
15:39
Вице-премьер назвал Киев и Харьковскую область лидерами развития по регионам
15:33
Коломойский готовится к переделу энергетического рынка в Украине - журналист
15:20
Осадчая без макияжа покорила поклонников естественной красотой
15:10
Обнародованы страшные подробности смерти известного украинского мецената
14:49
Азербайджанский министр сделал скандальное заявление по финалу Лиги Европы
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Европе выпустили новые банкноты: как они выглядят

вторник, 28 мая 2019, 14:34

В странах еврозоны 28 мая вводятся в обращение новые купюры в 100 и 200 евро, дизайн которых был представлен осенью прошлого года.

Об этом сообщается на сайте Европейского Центробанка.

"Новые банкноты 100 и 200 евро используют новые и инновационные функции безопасности. В верхней части серебристой полосы на голограмме изображены маленькие символы €, которые перемещаются вокруг числа и становятся более четкими при прямом освещении. Серебристая полоса также содержит портрет Европы, архитектурный мотив и большой символ €. Новые банкноты также имеют увеличенный изумрудный номер. Хотя само изумрудное число присутствует на всех других нотах серии Europa, эта улучшенная версия также показывает символы € внутри цифр", - говорится в сообщении.

Новые банкноты 100 и 200 евро отличаются по размеру от старых банкнот. Обе купюры теперь имеют ту же ширину, что и банкнота в 50 евро. Однако их длина остается неизменной - чем длиннее бакнота, тем выше значение.

"Поскольку банкноты 50, 100 и 200 теперь имеют одинаковую ширину, их легче обрабатывать счетными машинами. Они также будут лучше помещаться в кошельки людей и прослужат дольше, поскольку будут подвержены меньшему зносу", - пояснили в ЕЦБ.

На новые банкноты также нанесены невидимые глазу защитные знаки, которые может считать только машина. Старые банкноты будут также использоваться до их естественного вывода из обращения.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", Центробанки 17 стран ЕС, кроме Германии и Австрии, прекратили выпуск банкнот в 500 евро из-за их частого использования в незаконной деятельности.

Фотовзгляд

Все галереи
Необычный концерт группы Святослава Вакарчука "Океан Ельзи". Яркие фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украина остается без денег МВФ: чем это грозит

Магия ОВГЗ: как Украине не потерять миллиард евро инвестиций

Рост зарплат от Гройсмана: как остановить отток рабочей силы из Украины

Без денег МВФ: чем грозит Украине прекращение финанси­рования

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: