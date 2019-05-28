В Европе выпустили новые банкноты: как они выглядят

В странах еврозоны 28 мая вводятся в обращение новые купюры в 100 и 200 евро, дизайн которых был представлен осенью прошлого года.

Об этом сообщается на сайте Европейского Центробанка.

"Новые банкноты 100 и 200 евро используют новые и инновационные функции безопасности. В верхней части серебристой полосы на голограмме изображены маленькие символы €, которые перемещаются вокруг числа и становятся более четкими при прямом освещении. Серебристая полоса также содержит портрет Европы, архитектурный мотив и большой символ €. Новые банкноты также имеют увеличенный изумрудный номер. Хотя само изумрудное число присутствует на всех других нотах серии Europa, эта улучшенная версия также показывает символы € внутри цифр", - говорится в сообщении.

Новые банкноты 100 и 200 евро отличаются по размеру от старых банкнот. Обе купюры теперь имеют ту же ширину, что и банкнота в 50 евро. Однако их длина остается неизменной - чем длиннее бакнота, тем выше значение.

"Поскольку банкноты 50, 100 и 200 теперь имеют одинаковую ширину, их легче обрабатывать счетными машинами. Они также будут лучше помещаться в кошельки людей и прослужат дольше, поскольку будут подвержены меньшему зносу", - пояснили в ЕЦБ.

На новые банкноты также нанесены невидимые глазу защитные знаки, которые может считать только машина. Старые банкноты будут также использоваться до их естественного вывода из обращения.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", Центробанки 17 стран ЕС, кроме Германии и Австрии, прекратили выпуск банкнот в 500 евро из-за их частого использования в незаконной деятельности.