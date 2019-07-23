​Россию обязали выплатить миллиард из-за захвата Крыма

Киевский апелляционный суд разрешил государственному "Ощадбанку" взыскать с России в украинскою юрисдикции более $1 млрд компенсации ущерба от аннексии Крыма.

Об этом говорится в решении суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Таким образом украинский суд подтвердил решение Международного коммерческого арбитража в Париже. Оно было принято 26 ноября прошлого года.

Суд также разрешил взыскать с России проценты за просрочку исполнения решения. Общая сумма компенсации по состоянию на середину мая достигала $1,3 млрд.

"Ощадбанк" начал спор с РФ еще в 2015 году, когда официально известил уполномоченных представителей этой страны о своих претензиях в связи с аннексией Крыма и незаконном захватом имущества.

Интересы "Ощадбанка" в этом споре представляет юридическая фирма Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP (эта же фирма представляет Украину в споре с РФ о так называемом "долге Януковича" в размере $3 млрд в Высоком суде Лондона).

Москва не признала положительное решение гаагского арбитража по иску Ощадбанка.