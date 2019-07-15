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​Экономика Китая рекордно замедлилась: озвучены цифры

понедельник, 15 июля 2019, 17:19
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Национальный статистический офис КНР зафиксировал самый медленный за 27 лет рост экономики государства.

Об этом пишет BBC.

Во втором квартале 2019 года рост ВВП Китая замедлился до 6,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

В первом квартале этого года тот же показатель составлял 6,4%. Аналитики китайского рынка ожидали падения идентичного с тем, о котором говорится в официальных отчетах.

Замедление в экономике КНР прокомментировал президент США Дональд Трамп. Он объяснил такие показатели заградительными пошлинами, которые Вашингтон ввел в отношении китайских товаров.

"Рост Китая во 2-ом квартале самый низкий за более, чем 27 лет. Тарифы Соединённых штатов существенно влияют на компании, которые хотят покинуть Китай для необлагаемых тарифами стран. Тысячи компаний уходят. Поэтому Китай хочет заключить сделку с США", – написал Трамп в Twitter.

Как сообщал “Апостроф”, ранее президент США Дональд Трамп дал обещание председателю КНР Си Цзиньпину о возобновлении поставок американских технологических продуктов производителю смартфонов Huawei.

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