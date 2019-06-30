RU  UA  EN

понедельник, 1 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.90
Меню
Мир

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

1 июля

11:04
"Укрлендфарминг" выделил средства на уличное освещение в Полтавской области: детали
10:58
​Радостная капитуляция: шепчущего Зеленского размазали в сети за сдачу Донбасса
10:45
Говорят, Катамадзе удалила пост о России-оккупанте: что произошло на самом деле
10:44
В Украине сняли на видео настоящий торнадо
10:44
Чего ждать от погоды в июле: синоптики дали прогноз
10:42
​Пенсии и соцвыплаты ушли в плюс: что изменилось с 1 июля в Украине
10:25
Как изменился курс гривны за выходные: свежие данные от НБУ
10:19
Топ-чиновника Зеленского заметили на концерте певца из России: он оправдывается
10:17
Кличко сделал громкое заявление о своем будущем в боксе
10:09
​На саммите G20 Путина поставили на место с торгами за Курилы: видео
10:07
Освобождение украинских пленных должно проходить в координации с госструктурами - Могилев
09:53
В Кабуле взорвали дипломатический квартал: много погибших, видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Блокада Huawei: Трамп рассказал о важной договоренности с Китаем

воскресенье, 30 июня 2019, 17:44
переглянути новину українською

Президент США Дональд Трамп дал обещание председателю КНР Си Цзиньпину о возобновлении поставок американских технологических продуктов производителю смартфонов Huawei.

Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Так, Соединенные Штаты прекращают технологическую блокаду китайского телекоммуникационного концерна Huawei - одного из крупнейших поставщиков оборудования для мобильных сетей и второго по величине в мире производителя смартфонов.

"Я согласился вновь разрешить продажу технологических продуктов Huawei", - сказал Трамп на пресс-конференции по итогам саммита стран G20 в Осаке в субботу, 29 июня.

Президент США отметил, что американские компании, которые поставляют Huawei комплектующие, были недовольны запретом на сотрудничество с этим китайским концерном.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Трамп внес Huawei в черный список, объявив его угрозой для безопасности США. Тем самым он сильно ограничил деловые операции американских предприятий с китайским концерном.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Военное вторжение в Венесуэлу: США думают, а Россия может потерять миллиарды

Был ли заговор: почему Трамп боится открыто "дружить" с Путиным

Венесуэла близка к войне: вмешательство США может стать фатальным - британский журналист

Переворот в Венесуэле: есть два выхода, но Путин не поможет

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: