Блокада Huawei: Трамп рассказал о важной договоренности с Китаем

Президент США Дональд Трамп дал обещание председателю КНР Си Цзиньпину о возобновлении поставок американских технологических продуктов производителю смартфонов Huawei.

Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Так, Соединенные Штаты прекращают технологическую блокаду китайского телекоммуникационного концерна Huawei - одного из крупнейших поставщиков оборудования для мобильных сетей и второго по величине в мире производителя смартфонов.

"Я согласился вновь разрешить продажу технологических продуктов Huawei", - сказал Трамп на пресс-конференции по итогам саммита стран G20 в Осаке в субботу, 29 июня.

Президент США отметил, что американские компании, которые поставляют Huawei комплектующие, были недовольны запретом на сотрудничество с этим китайским концерном.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Трамп внес Huawei в черный список, объявив его угрозой для безопасности США. Тем самым он сильно ограничил деловые операции американских предприятий с китайским концерном.