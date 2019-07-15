​Германия нарастила торговлю с Россией, несмотря на санкции

Экспорт немецких товаров в Россию в 2018 году вырос, несмотря на европейские санкции против России.

Об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на ответ правительства ФРГ на запрос депутата бундестага от Левой партии Дитмара Барча.

Так, в 2018 году немецкие компании продали в Россию товаров на общую сумму 25,9 млрд евро. Эта цифра более чем на 130 млн евро превышает прошлогодний показатель.

Показатели экспорта отражают "в значительной мере развитие конъюнктуры в Российской Федерации", приводит выдержку из документа Deutsche Welle.

В 2012 году, по данным правительства ФРГ, совокупный показатель немецкого экспорта в Россию составлял 38,1 млрд евро, в 2013 году - 35,8 млрд евро. После введения европейских санкций в июле 2014 года этот показатель постепенно снижался и составил 21,6 млрд евро в 2016 году. В 2017 году немецкий экспорт в РФ вновь начал расти.

Как сообщал "Апостроф", Совет Евросоюза продлил экономические санкции в отношении России еще на полгода - до 31 января 2020 года.