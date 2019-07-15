Украинский производитель систем бронезащиты "Темп-3000" выходит на рынки стран НАТО

Украинский производитель средств индивидуальной бронезащиты "Темп-3000" договорился за общую стратегию совершенствования производства с западными партнерами, в частности представителей НАТО.

Об этом говорится в пресс-релизе компании по результатам недавнего визита представителей компании в штаб-квартина НАТО в Брюсселе.

Так, небольшая, но мощная по объемам реализованных технологий выставка образцов НПП "Темп-3000" вызвала большой интерес у представителей военного руководства структур Альянса. Высших офицеров командования Сухопутных войск НАТО в Европе больше всего интересовали новые направления развития украинских средств индивидуальной бронезащиты и воплощение в рабочие образцы опыта ведения боевых действий, говорится в сообщении.

Кроме того, западных военных поразила модернизация производства "Темп-3000", которая не прекращается в течение последних лет и которая позволила сегодня говорить о максимальной концентрации технологий создания ЗИБз на одном предприятии. Такой уровень локализации на самом деле могут продемонстрировать лишь несколько компаний в Европе.

Соответствие разработок "Темп-3000" мировому уровню доказали и недавние испытания по стандартам NIJ Standard 0101.06 и NIJ Standard 0106.01, которые состоялись в аккредитованной лаборатории Военно-технического института вооружения и боеприпасов Вооруженных сил Чешской Республики.

Положительные результаты этих баллистических испытаний позволили разновекторного подхода к конструированию мягких пакетов, имеющих в основе один тип баллистической ткани, а статистика, которая была наработана во время этих испытаний учтена при разработке новых моделей бронежилетов и их отдельных элементов для внешнего рынка.

"В деле продвижения украинского продукта на рынки европейских стран последние месяцы наблюдается ощутимый прогресс. Сейчас уже можно говорить о создании профильного совместного предприятия с компанией из одной из стран Евросоюза, имеет соответствующий опыт работы на рынке, международные лицензии и технологии", - сообщают в компании.

Европейские партнеры хорошо ориентируются в стандартах, подходах к разработке и использованию ЗИБз в армиях стран-членов НАТО. В сочетании с наработками украинской стороны такая консолидация усилий обещает дать хороший результат в ближайшем будущем.

Отметим, что современные бронежилеты созданы во взаимодействии с европейскими партнерами имеют хорошую экспортную перспективу и проходят испытания в Управлении государственной охраны Украины. Это изделия полностью созданные с использованием украинских технологий и учетом боевого опыта украинских подразделений.