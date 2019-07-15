понедельник, 15 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.70
Меню
Внешняя торговля

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

15 июля

13:11
Оползень на пляже в Одессе: новые подробности, фото и видео
12:43
Движение "Гідність Нації" и Конгресс христиан Украины согласовали план по защите государственности в Украине
12:41
Дожди и солнце: синоптик рассказала, кому повезет с погодой
12:40
На Закарпатье силовики устроили охоту на "нечистых" кандидатов: много задержанных
12:22
Развитие инфраструктуры и ЖКХ: нардеп Третьяков рассказал о своих приоритетах работы в новом парламенте
12:18
Говорят, нового агента "007" сыграет темнокожая актриса: что задумали сценаристы на самом деле
12:16
"Голос" теряет шансы на прохождение в Раду – соцопрос Active Group
12:08
Опять не тот: в сети цинично высказались о смерти "второго пилота" Путина
12:06
В Киеве поймали педофила, изнасиловавшего 11-летнего мальчика
11:42
В СМИ рассказали, как член фракции Ляшко Рыбалка строит "избирательные пирамиды" в Лиcичанске
11:41
Как передвигаться в дождь по Киеву: на видео попал яркий лайфхак
11:41
19-летняя украинка совершила сумасшедший скачок в рейтинге лучших теннисисток мира
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украинский производитель систем бронезащиты "Темп-3000" выходит на рынки стран НАТО

понедельник, 15 июля 2019, 09:35
переглянути новину українською

Украинский производитель средств индивидуальной бронезащиты "Темп-3000" договорился за общую стратегию совершенствования производства с западными партнерами, в частности представителей НАТО.

Об этом говорится в пресс-релизе компании по результатам недавнего визита представителей компании в штаб-квартина НАТО в Брюсселе.

Так, небольшая, но мощная по объемам реализованных технологий выставка образцов НПП "Темп-3000" вызвала большой интерес у представителей военного руководства структур Альянса. Высших офицеров командования Сухопутных войск НАТО в Европе больше всего интересовали новые направления развития украинских средств индивидуальной бронезащиты и воплощение в рабочие образцы опыта ведения боевых действий, говорится в сообщении.

Кроме того, западных военных поразила модернизация производства "Темп-3000", которая не прекращается в течение последних лет и которая позволила сегодня говорить о максимальной концентрации технологий создания ЗИБз на одном предприятии. Такой уровень локализации на самом деле могут продемонстрировать лишь несколько компаний в Европе.

Соответствие разработок "Темп-3000" мировому уровню доказали и недавние испытания по стандартам NIJ Standard 0101.06 и NIJ Standard 0106.01, которые состоялись в аккредитованной лаборатории Военно-технического института вооружения и боеприпасов Вооруженных сил Чешской Республики.

Положительные результаты этих баллистических испытаний позволили разновекторного подхода к конструированию мягких пакетов, имеющих в основе один тип баллистической ткани, а статистика, которая была наработана во время этих испытаний учтена при разработке новых моделей бронежилетов и их отдельных элементов для внешнего рынка.

"В деле продвижения украинского продукта на рынки европейских стран последние месяцы наблюдается ощутимый прогресс. Сейчас уже можно говорить о создании профильного совместного предприятия с компанией из одной из стран Евросоюза, имеет соответствующий опыт работы на рынке, международные лицензии и технологии", - сообщают в компании.

Европейские партнеры хорошо ориентируются в стандартах, подходах к разработке и использованию ЗИБз в армиях стран-членов НАТО. В сочетании с наработками украинской стороны такая консолидация усилий обещает дать хороший результат в ближайшем будущем.

Отметим, что современные бронежилеты созданы во взаимодействии с европейскими партнерами имеют хорошую экспортную перспективу и проходят испытания в Управлении государственной охраны Украины. Это изделия полностью созданные с использованием украинских технологий и учетом боевого опыта украинских подразделений.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

В ожидании катастрофы: к чему приведет торговая война США и Китая

Промышленный безвиз с Евросоюзом: что это значит для Украины

Свободная торговля с Китаем: в чем главные риски для Украины

Ковры, химия и железо: в чем гибридность санкций России

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: