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​Власти сократили расходы на выплату субсидий на 8 млрд гривен: куда пойдут деньги

четверг, 30 мая 2019, 15:16
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Кабинет министров Украины сократил расходы на выплату субсидий на 8 млрд гривен.

Об этом сообщает правительственный портал.

В частности, Кабмин сократил расходы на субвенции для предоставления и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, газа и т.д. на 13,5 млрд гривен, при этом выделив на выплату монетизированных субсидий 5,5 млрд гривен. Остальные средства направлены на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям.

Ранее сообщалось, что Кабмин утвердил порядок верификации льгот и субсидий. Согласно порядку, Министерство финансов Украины будет получать информацию, необходимую для верификации и мониторинга госвыплат, которая влияет на право на их получение.

Данную информацию обязаны подавать органы, которые выплачивают субсидии, а также центральные и местные органы исполнительной власти, банки, фонды государственного социального и пенсионного страхования.

Ранее также стало известно, что в Украине увеличилось количество получателей субсидий. В частности, в апреле субсидии для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг в получали более 4 млн семей.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", реформа рынка электроэнергии не приведет к повышению тарифов для населения благодаря возложению спецобязательств на генерирующие компании, в которых низкая себестоимость производства.

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