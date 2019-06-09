Есть проблема: руководитель строительства "Северного потока-2" сделал неожиданное признание

Российский газопровод "Северный поток-2" может быть не запущен в срок из-за позиции нынешнего правительства Дании.

Об этом заявил экс-канцлер Германии, председатель совета директоров оператора строительства газопровода Герхард Шредер, передает агентство Reuters.

По его словам, строительству мешают Соединенные Штаты.

"Северный поток-2 - это тот проект, который может быть введен в эксплуатацию уже в конце года. Но есть проблема - это, очевидно, политика Дании. Это связано с политическим давлением США", - сказал Шредер.

Бывший глава Германии также выразил надежду на то, что предстоящие выборы в Дании могут изменить ситуацию и позволить закончить укладку трубопровода в срок.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект о санкциях против газопровода "Северный поток-2", по которому Россия намерена качать газ в Европу в обход Украины.