воскресенье, 9 июня
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.30
Меню
Экономика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

9 июня

20:59
Зеленского поблагодарили за отсутствие в списках одиозных кандидатов
20:47
Скандальный нардеп-беглец заявил о возвращении в Украину и участии в выборах
20:37
Португалия - Нидерланды: стартовые составы
20:15
Есть проблема: руководитель строительства "Северного потока-2" сделал неожиданное признание
19:39
Пьяный пенсионер в Херсонской области застрелил семейную пару
19:15
Определился победитель мужского турнира "Ролан Гаррос"
19:08
В Бангладеш пропала группа украинских туристов: дипломаты раскрыли детали
18:52
Англия в тяжелейшем матче завоевала бронзовые медали Лиги наций: видеообзор
18:37
Актер "Квартала", журналист и аграрий: названы кандидаты в округах от Зеленского
18:20
Тим - Надаль 1-3: видео обзор матча Roland Garros
18:06
Под Киевом произошло кошмарное ДТП c погибшими: видео с места трагедии
17:38
Где смотреть онлайн Украина - Люксембург: расписание трансляций
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Есть проблема: руководитель строительства "Северного потока-2" сделал неожиданное признание

воскресенье, 09 июня 2019, 20:15
переглянути новину українською

Российский газопровод "Северный поток-2" может быть не запущен в срок из-за позиции нынешнего правительства Дании.

Об этом заявил экс-канцлер Германии, председатель совета директоров оператора строительства газопровода Герхард Шредер, передает агентство Reuters.

По его словам, строительству мешают Соединенные Штаты.

"Северный поток-2 - это тот проект, который может быть введен в эксплуатацию уже в конце года. Но есть проблема - это, очевидно, политика Дании. Это связано с политическим давлением США", - сказал Шредер.

Бывший глава Германии также выразил надежду на то, что предстоящие выборы в Дании могут изменить ситуацию и позволить закончить укладку трубопровода в срок.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект о санкциях против газопровода "Северный поток-2", по которому Россия намерена качать газ в Европу в обход Украины.

Фотовзгляд

Все галереи
Объединение "Оппоблока" с 4 партиями. Фотографии с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Кругло­суточный доступ в квартиру: как украинцы заживут по-европейски с новым законом по коммуналке

Дополните­льные тарифы и штрафы за "коммуналку": что приготовили украинцам с 1 мая

Россия нанесла еще один энергетический удар по Украине: чем это грозит

Повысить нельзя снизить: что будет с ценами на газ для украинцев

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
Валютный рынок
Налоги
Регуляторная политика
Бюджет
Внешняя торговля
Макроэкономика
Энергетика
Транспорт и связь
Промышленность
Финансы

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: