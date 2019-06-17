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​Украина предупредила Европу о новой "газовой войне" с Россией

понедельник, 17 июня 2019, 19:27
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Затягивание Россией процесса переговоров об условиях нового договора о транзите газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) может привести к очередному газовому кризису.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью Bloomberg.

Зеркаль расценила вероятность того, что Россия не пойдет на заключение нового транзитного контракта до истечения действующего соглашения, как “очень высокую”.

“Пока Россия продолжает откладывать дату проведения трехсторонних переговоров о транзите газа, мрачный сценарий газового кризиса следует рассмотреть серьезнее”, — сказала Зеркаль.

Она также напомнила, что сейчас все европейские страны, в том числе Украина, наращивают объемы закачки газа в свои хранилища.

Как сообщал "Апостроф", в марте прошлого года российский "Газпром" отказался выполнить решение Стокгольмского арбитража и возобновить поставки природного газа в Украину, сославшись на то, что стороны не подписали дополнительное соглашение к действующему контракту на поставку топлива, которое российская сторона считает обязательным в таких случаях.

Кроме того, "Газпром" объявил о начале процедуры расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа.

В "Нафтогазе" отказ "Газпрома" от поставок оплаченного газа расценивают как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

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