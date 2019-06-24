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Нафтогаз ответил на наглое предложение Газпрома по транзиту газа через Украину
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Нафтогаз ответил на наглое предложение Газпрома по транзиту газа через Украину

понедельник, 24 июня 2019, 14:39
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Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев прокомментировал заявление первого заместителя главы аппарата российского правительства Сергей Приходько об условиях транзита газа через Украину.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По мнению Коболева, критически важно выбрать именно ту модель разделения ГТС, которая позволяет сохранить права "Нафтогаза" по уже поданному судебному иску в Стокгольм, а именно - модель ISO.

"Эти тезисы представителя РФ доказывают правильность подхода, который был выбран командой Нафтогаза - мы должны сохранить возможность подавать иски к Газпрому, если российская компания не сдержит своих обещаний по сохранению транзита территорией Украины", - добавил глава "Нафтогаза".

Как сообщал “Апостроф”, первый замглавы аппарата российского правительства Сергей Приходько заявил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину, однако "на экономически рентабельных условиях".

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Раздел: ЭкономикаЭнергетика
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