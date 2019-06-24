Нафтогаз ответил на наглое предложение Газпрома по транзиту газа через Украину

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев прокомментировал заявление первого заместителя главы аппарата российского правительства Сергей Приходько об условиях транзита газа через Украину.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По мнению Коболева, критически важно выбрать именно ту модель разделения ГТС, которая позволяет сохранить права "Нафтогаза" по уже поданному судебному иску в Стокгольм, а именно - модель ISO.

"Эти тезисы представителя РФ доказывают правильность подхода, который был выбран командой Нафтогаза - мы должны сохранить возможность подавать иски к Газпрому, если российская компания не сдержит своих обещаний по сохранению транзита территорией Украины", - добавил глава "Нафтогаза".

Как сообщал “Апостроф”, первый замглавы аппарата российского правительства Сергей Приходько заявил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину, однако "на экономически рентабельных условиях".