​Россия озвучила Украине условие для сохранения транзита газа

Первый замглавы аппарата российского правительства Сергей Приходько заявил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину, однако "на экономически рентабельных условиях".

Об этом сообщает РБК-Украина.

Кроме того, это возможно "в случае справедливого урегулирования судебных споров между "Газпромом" и "Нафтогазом".

"Российская сторона неоднократно заявляла о готовности сохранить транзит газа через украинскую газотранспортную систему на взаимоприемлемых условиях после 2019 года. Для того, чтобы это произошло, необходимо урегулировать отношения между заинтересованными компаниями, согласовать экономические условия", - сказал Приходько.

Он также заверил, что концепция строящегося "Северного потока - 2" не предусматривает прекращения транзита по действующим маршрутам и "это касается как Украины, так и других стран".

Как сообщал "Апостроф", Польша сделала заманчивое предложение по украинской ГТС.