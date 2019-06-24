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​Россия озвучила Украине условие для сохранения транзита газа

понедельник, 24 июня 2019, 10:36
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Первый замглавы аппарата российского правительства Сергей Приходько заявил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину, однако "на экономически рентабельных условиях".

Об этом сообщает РБК-Украина.

Кроме того, это возможно "в случае справедливого урегулирования судебных споров между "Газпромом" и "Нафтогазом".

"Российская сторона неоднократно заявляла о готовности сохранить транзит газа через украинскую газотранспортную систему на взаимоприемлемых условиях после 2019 года. Для того, чтобы это произошло, необходимо урегулировать отношения между заинтересованными компаниями, согласовать экономические условия", - сказал Приходько.

Он также заверил, что концепция строящегося "Северного потока - 2" не предусматривает прекращения транзита по действующим маршрутам и "это касается как Украины, так и других стран".

Как сообщал "Апостроф", Польша сделала заманчивое предложение по украинской ГТС.

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