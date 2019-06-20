​Польша сделала заманчивое предложение по украинской ГТС

Польша готова соединить польскую газотранспортную систему с украинской с помощью интерконнектора в Германовицах.

Об этом сообщил представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, пишет biznesalert.

"Мы готовы в случае необходимости запустить газопровод, который соединит польскую систему с украинской в Германовицах. Его пропускная способность составляет 2 млрд кубометров. Это не много, но когда украинцам нужна срочная помощь, мы готовы ее оказать", - сказал Наимский.

По его словам, сейчас Польша ждет решения от украинской стороны. Но польское правительство будет расширять свою газовую систему в этом направлении в любом случае, отметил Наимский.

Как сообщал "Апостроф", Украина предупредила Европу о новой "газовой войне" с Россией. Затягивание Россией процесса переговоров об условиях нового договора о транзите газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) может привести к очередному газовому кризису. В Еврокомиссии считают, что трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и ЕС о транзите газа с начала 2020 года могут состояться во второй половине сентября.