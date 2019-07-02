Запуск нового рынка электроэнергии не повлияет на тарифы для населения - эксперт

После запуска нового рынка электроэнергии для населения никаких изменений не произошло.

Об этом в комментарии журналистам заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

"Тарифы сохраняются на уровне июня месяца. Поэтому граждане никоим образом не почувствуют никаких ухудшений, это точно. А что меняется? Происходит переход на прямые договоры и биржевое определения цены электрической энергии, прежде всего для промышленных потребителей. Это делается для того, чтобы постепенно привлекать новые инвестиции в отрасль, чтобы деньги пошли на модернизацию и обновление основных фондов, поскольку они в значительной мере уже есть амортизированными в отдельных случаях на 90% и более", - заявил Марунич.

Эксперт также сообщил, что проведены первые аукционы на рынке, которые также показали, что стоимость электроэнергии для бытовых потребителей также фактически не изменились.

"Уже состоялись первые торги на рынке на сутки вперед. Цена на электрическую энергию для промышленного потребителя выросла несущественным образом. Там, теплоэлектростанции выставили максимальные заявки, 2,3 гривны за киловатт-час, но по этим ценам никто не покупал. И фактически львиная доля сделок состоялась по цене 1,59 гривны за киловатт-час без НДС. Это примерно тот же уровень, что сейчас зафиксировано, который был в тарифах на электрическую энергию для промышленности в июне", - сообщил Марунич.

Кроме того, эксперт положительно оценил своевременный запуск рынка электроэнергии, отметив, что президент занял взвешенную позицию по этому вопросу, несмотря на предложения от своего окружения отсрочить рынок.

"Президент занял взвешенную позицию, несмотря на неоднократные попытки представителей его администрации. Был и господин Стефанчук, и господин Герус, и ряд других чиновников предлагали что-то с этим рынком сделать. Но насколько я вижу, президент не стал вмешиваться в эту ситуацию и сделал довольно-таки умный, рациональный шаг. Рынок заработал", - заявил эксперт.

Напомним, 1 июля введен новый оптовый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Закона Украины "О рынке электрической энергии". Запуск рынка - это обязательства Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС. А также условие сотрудничества Украины с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро в этом году.

Розничный рынок электроэнергии в пределах реформы энергорынка был запущен с 1 января 2019 года.