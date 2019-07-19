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​"Нафтогаз" готов договариваться с Россией по транзиту газа: названо условие

пятница, 19 июля 2019, 13:13
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Украина готова договариваться с Россией о сохранении транзита газа через свою территорию, не дожидаясь сентября.

Об этом сообщил коммерческий директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко в Facebook.

Таким образом, в Нафтогазе прокомментировали заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что РФ якобы готова к переговорам о сохранении транзита.

Витренко отметил, что Украину устраивает вариант, который предложил вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович на прошлой трехсторонней встрече.

"Это должно быть операторское соглашение (о сочетании газотранспортных систем, interconnection agreement) по мощностям объемом 90 млрд кубометров ежегодно, и соглашение о бронировании мощностей (или своп) на 60 млрд кубометров ежегодно в течение 10 лет", - написал он, добавив, что условия договоров будут экономически обоснованными.

"Если российская сторона тоже согласна, то можем хоть прямо сейчас начать работать над договорами по реализации этого варианта на практике", - подчеркнул Витренко.

По его мнению, затягивание времени в переговорах не в интересах ни одной из сторон.

Как сообщал "Апостроф", "Нафтогаз" поиздевался над “Газпромом” в связи с с ремонтом "Северного потока".

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