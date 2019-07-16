вторник, 16 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.80
Меню
Энергетика

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

16 июля

15:49
Эпоха бедности прошла: на новом видео Зеленского заметили интересную деталь
15:46
Глава комиссии Киевсовета изменила свою позицию по созданию Музея на Подоле - СМИ
15:42
Депутат Киевсовета Шкуро выступил на стороне жителей Отрадного в вопросе защиты озера
15:41
Месси показал яркие формы супруги на отдыхе: фото
15:39
Хорошие лидеры на местах: в "Укрлендфарминге" пояснили принципы децентрализации внутри компании
15:34
​Стало известно, из каких стран Зеленский отзывает послов: список с фамилиями
15:31
Украине необходима комплексная государственная программа восстановления Донбасса - Игорь Рыбак
15:16
Один из лучших клубов Украины подписал сразу четыре новичка
15:14
Избили пенсионера: в СМИ рассказали о скандальном происшествии с кандидатом в депутаты Духно
15:13
Игра престолов в Киеве: соцсети взорвал предвыборный ролик с украинскими "героями"
15:10
Власть настраивает Запад против Украины, игнорируя атаки на журналистов - Рабинович
15:04
"Динамо" неожиданно избавилось от перспективного форварда
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​"Нафтогаз" поиздевался над “Газпромом” в связи с с ремонтом "Северного потока"

вторник, 16 июля 2019, 14:42
переглянути новину українською

НАК "Нафтогаз Украины" готов к увеличению заявок на транзит газа в Европу в связи с остановкой российских газопроводов "Северный поток" и "Ямал-Европа".

Об этом говорится в заявлении компании, размещенной в Facebook.

В "Нафтогазе" напомнили, что пропускная способность украинской ГТС в направлении Европы - больше, чем "Северного потока" и "Ямал-Европы" вместе, а останавливать транзит во время профилактики не нужно.

В компании отметили, что Россия из-за ремонта остановила работу газопровода "Северный поток" на две недели и транзит газа по трубопроводу "Ямал-Европа".

"А в прошлом году "Северный поток" останавливали несколько раз и каждый раз ремонт длился дольше, чем предыдущий", - добавили в "Нафтогазе".

Напомним, трехсторонние переговоры о транзите российского газа по территории Украины с 2020 года в формате Европейская комиссия - Украина - Россия пройдут в сентябре 2019 года.

Как сообщал "Апостроф", российский "Газпром" остановил прокачку газа через морской газопровод "Северный поток" для проведения плановых технических работ на магистрали.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Кругло­суточный доступ в квартиру: как украинцы заживут по-европейски с новым законом по коммуналке

Дополните­льные тарифы и штрафы за "коммуналку": что приготовили украинцам с 1 мая

Россия нанесла еще один энергетический удар по Украине: чем это грозит

Повысить нельзя снизить: что будет с ценами на газ для украинцев

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: