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​​Россия готовит подлый план для украинской "трубы": детали предложения

пятница, 26 июля 2019, 12:17
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Россия намерена добиваться от Украины заключения краткосрочного контракта на транзит газа в Европу после 2019 года в надежде завершить строительство обходных газопроводов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с планами российской стороны.

Такой контракт позволит России достроить инфраструктуру, необходимую для лишения Украины статуса главного транзитера российского газа и снизить потребность в заключении долгосрочного контракта.

Россия ведет строительство двух магистралей в обход Украины: "Северный поток-2" мощностью 55 млрд куб. м в год через Балтийское море в Германию и "Турецкий поток" мощностью 31,5 млрд куб м в год, по которому газ через Турцию должен пойти в Южную Европу. Завершить строительство планировалось до истечения контракта на транзит газа между “Нафтогазом” и “Газпромом” в конце 2019 года. Однако Россия отстает от графика, в частности, из-за позиции Дании, не давшей оператору "Северного потока-2" разрешение на строительство магистрали в своих территориальных водах.

"Украина хотела бы долгосрочный договор, 10-летний. Нам это невыгодно, нам бы хватило и года, чтобы мы собрались с силами и запустили все эти потоки", - сказал агентству источник, знакомый с переговорами России и Украины.

Европейский источник и два других источника, знакомых с планами "Газпрома", подтвердили позицию Москвы. Газпром и Минэнерго РФ отказались от комментариев.

Европейский Союз, посредник в газовых переговорах между Москвой и Киевом, пригласил обе стороны на новый раунд переговоров 16 сентября, сказали источники. Стороны уже проводили несколько встреч, на которых не нашли приемлемого для всех решения о контракте на транзит.

Как сообщал "Апостроф", Россия имеет технические возможности для прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года, еще до завершения строительства обходного газопровода “Северный поток-2”.

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