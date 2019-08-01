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У Зеленского предложили новые критерии для начисления субсидий: что нового

четверг, 01 августа 2019, 13:51
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Представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус заявил, что правительство должно изменить критерии определения субсидиантов для обеспечения незащищенных слоев населения субсидиями.

Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1".

Герус напомнил, что в прошлом году количество субсидиантов было больше практически в 2 раза.

"В прошлом году были изменения критериев определения субсидиантов… Было почти 7 млн субсидиантов, а в начале этого года это количество сократили до 3,6 млн, то есть почти в два раза. Некоторые пенсионеры, которые имеют прописанных внуков… в прошлом году и в этом не получали субсидии. Мы хотим уточнить этот критерий, чтобы государство им помогало", - рассказал представитель Зеленского в Кабмине.

По словам Геруса, для оформления новых субсидиантов правительство должно изменить решение по поводу критериев их определения и, согласно новым критериям, часть домохозяйств уже будет иметь право на субсидии.

"Люди, которые в последнее время не имели права на субсидии, - им сообщат, и они должны будут подать документы и будут иметь право получать субсидии", - сказал он.

Вместе с тем ранее получавшие субсидии автоматически будут получать их в дальнейшем.

"Там должна быть максимально упрощенная процедура", - рассказал Герус.

Также представитель президента в Кабмине прокомментировал инициативу президента Украины Владимира Зеленского о том, что люди старше 70 лет не будут платить за жилищно-коммунальные услуги.

"Президент Зеленский говорил, что анализируется способ, как это сделать, и с помощью упрощенного способа получения субсидий именно для таких людей почтенного возраста - мы снимем с них груз платежей за жилищно-коммунальные услуги. Имеется в виду, что те из них, кто в последний год или полгода не могли пользоваться субсидией, они будут платить незначительную часть от всего счета, остальное за них будет покрывать государство", - рассказал он.

Как сообщал "Апостроф", представитель президента Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус заявил о планах Офиса президента расширить число получателей субсидий. В частности, планируется увеличить число пенсионеров, которые будут получать субсидии.

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