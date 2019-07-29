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​В Украине увеличится число получателей субсидий: кого коснутся изменения

понедельник, 29 июля 2019, 12:16
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Представитель президента Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус заявил о планах Офиса президента расширить число получателей субсидий.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

В частности, планируется увеличить число пенсионеров, которые будут получать субсидии.

"Но что мы точно можем делать, и это не зависит от цены газа - это субсидии. Некоторые домохозяйства, которые должны были бы пользоваться субсидиями, потому что они бедные, потеряли на них право. Мы анализируем, как можно изменить критерии для того, чтобы люди, которые действительно нуждаются в помощи, смогли получать субсидии. По моим оценкам, речь где-то о дополнительном одном миллионе семей, которым также может предоставляться адресная помощь. Среди этого миллиона, думаю, в значительной степени будут пенсионеры, которым больше 70 лет, потому что это незащищенная категория", - рассказал представитель Зеленского в Кабмине.

Напомним, с 1 марта 2019 года субсидии начали выплачивать деньгами. Пенсионеры получают деньги для оплаты коммунальных платежей за февраль вместе с пенсией. Пенсионеры среди субсидиантов составляют около 75%. Все остальные граждане могут получить субсидии в Ощадбанке.

Как сообщал "Апостроф", украинский почтовый оператор "Укрпочта" выплатил пенсионерам, получающим выплаты через почтовые отделения, 4,8 миллиарда гривен монетизированных субсидий на оплату коммунальных услуг.

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