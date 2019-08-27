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Фирма Коломойского начала поставки угля для "Центрэнерго": опубликован документ

вторник, 27 августа 2019, 18:07
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Государственный оператор ТЭС компания "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля с ООО "Нафта Форс", учредитель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват".

Об этом сообщает enkorr.

Копия договора на поставку угля обнародована сразу несколькими СМИ, этот факт поставок косвенно подтверждает Независимый профсоюз горняков Украины, письмо которого обнародовало принадлежавшее группе "Приват" агентство УНИАН.

ООО "Нафта Форс" зарегистрировано в августе 2018 г. в Борисполе. Единственный учредитель и директор – Павел Алексеенко. Человек с таким же ФИО и адресом прописки вплоть до номера квартиры значится учредителем ООО "Марио Групп".

ООО "Марио Групп" в 2018 г. управляло столичной АЗС ANP по бульвару Дружбы народов, 42, о чем свидетельствуют решение Печерского райсуда Киева. "Марио Групп" в 2017-2018 гг. участвовало в государственных тендерах, продавая талоны "Авиас" через сеть АЗС "Привата".

В системе ProZorro сохранилась справка ООО "Марио Групп" с подписью П.Алексеенко, в которой компания подтверждает, что имеет право отпускать талоны через сеть АЗС "Привата".

Ранее СМИ сообщали, что государственная "Центрэнерго" перешла под контроль людей, близких к лидеру группы "Приват" Игорю Коломойскому. Сам же Коломойский эту информацию отрицает.

По данным СМИ, 1 июля исполняющим обязанности главы правления Центрэнерго стал Владимир Потапенко. После смены менеджмента энергокомпания начала заключать прямые договора на поставку электроэнегрии с предприятиями группы "Приват". В этом списке Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов, "Днепразот", Покровский и Марганецкий ГОКи.

Как сообщал "Апостроф", Коломойскому отдадут 18 млрд гривен, экс-глава НКРЭКУ рассказал о последствиях изменения ПСО в Украине.

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