Что будет с субсидиями для украинцев в 2020 году: власти дали ответ

Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская заверила, что сокращения количества получателей субсидий не будет.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"В проекте бюджета на 2020 год заложено 47,6 млрд грн на выплату льгот и субсидий. Этой суммы хватит для удовлетворения потребностей всех категорий населения, требующих государственной помощи с оплатой коммунальных услуг", - отметила министр.

Это заявление она распространила в связи с информацией в ряде СМИ об уменьшении расходов на субсидии и сокращении количества их получателей в новом отопительном сезоне.

Соколовская подчеркнула, что эта информация не соответствует действительности и является результатом неправильной интерпретации фактов.

"Если сравнивать с цифрами, включенными в бюджет на этот год (55,1 млрд грн), то заложенные 47,6 млрд грн - действительно меньше...Доходы украинцев возросли. Соответственно уменьшился и размер субсидий, которые государство выплачивало гражданам. Поэтому еще раз подчеркиваю: "сокращение" расходов не приведет к сокращению получателей!"- отметила Юлия Соколовская.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своей позиции по поводу коммунальных тарифов: главное - какой процент дохода тратит на них человек.