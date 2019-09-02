RU  UA

понедельник, 2 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Финансы

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

2 сентября

12:47
Готовят на департамент "К" СБУ: журналист объяснил причину увольнения скандального прокурора Матиоса
12:44
Зеленский проводит совещание с руководством новой Рады и Кабмина: онлайн видео трансляция
12:40
Под Харьковом обнаружили тело женщины с перерезанным горлом: жуткие детали и фото
12:32
Страсти на "Танцях з зірками-2019": говорят, шоу покинула одна из лучших участниц
12:28
На популярном курорте под Одессой произошла смертельная стрельба: фото
12:11
​Что будет с тарифами: Зеленский рассказал о своих планах
12:11
"Укрлендфарминг" выделил средства 34 селам на организацию праздников
12:11
Комедийный актер Кевин Харт получил серьезную травму в аварии: подробности
11:54
Зеленский попал в скандал из-за сына, который пошел в первый класс: фото и видео
11:41
История повторяется: Россия возглавила Совбез ООН, появилась жесткая реакция сети
11:40
Новый глава ГПУ принял громкое кадровое решение: опубликован документ
11:22
На каких авто ездят министры нового Кабмина: появилась интересная инфографика
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Что будет с тарифами: Зеленский рассказал о своих планах

понедельник, 02 сентября 2019, 12:11
переглянути новину українською

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своей позиции по поводу коммунальных тарифов: главное - какое процент дохода тратит на них человек.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу 1+1.

"Не может 50, 70, 80, или 90% от суммы, которую получает человек, идти на коммуналку. Умрет человек", - заявил Зеленский.

Президент допускает, что коммунальные тарифы могут остаться прежними, но считает, что тогда нужно увеличивать пенсии, субсидии и зарплаты.

"Задача поставлена новому правительству, они должны показать модель, и если в модели не будет уменьшения коммуналки, будем прощаться с правительством", - пообещал президент.

Как сообщал "Апостроф", Зеленский пригрозил отправить новый Кабинет министров в отставку, если тот не снизит тарифы на коммунальные услуги.

Фотовзгляд

Все галереи
Пляжи Кирилловки в последний день лета

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Коварный август: что будет с гривной в конце эпохи ОВГЗ

Картофель по 6 и помидоры по 50 гривен: когда подешевеют овощи и фрукты

Повышение пенсий: кто стал богаче в июле, а кому ждать до зимы

Валютный "совок": почему бизнес заставляют уходить в тень

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: