Стратегический актив: Тимошенко объяснила, почему ГТС должна остаться в государственной собственности

"Батькивщина" выступает за раздел "Нафтогаза" и подчеркивает необходимость оставить 100% ГТС в собственности и в управлении государства.

Об этом Юлия Тимошенко отметила на экспертном заседании по обсуждению проекта Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа, №2239-1.

Она сообщила, что "Батькивщина" уже подготовила соответствующие поправки в законопроект, чтобы не допустить коррупционных сделок с отечественной ГТС.

"Любые манипуляции вокруг нашей стратегической собственности - передача в концессию, аренду или управление третьими лицами - недопустимы. Мы не дадим ГТС забрать у Украины, лишить страну сверхмощной энергетической системы на европейском континенте", - отметила лидер партии.

При этом политик отметила необходимость разделить "Нафтогаз": Украина не нужен такой монополист-посредник и этот шаг уже согласован с ЕС.

"У нас есть обязательства перед европейскими партнерами - разделить добычу, транспортировку и хранение природного газа. Нельзя допустить перекрестного субсидирования, смешение балансов. Следствием перекрестного субсидирования и нечестного обращения с финансами является то, что деньги, которые зарабатывает ГТС, получает "Нафтогаз". И не перечисляет их "Укртрансгазу", сознательно доводя его до искусственного банкротства", - сказала она.

Так, Юлия Тимошенко предлагает отделить государственное предприятие "Укртрансгаз" с "Нафтогаза", и "ГТС со всеми хранилищами эксплуатировать как государственное предприятие и не будет никаких проблем с перекрестным субсидированием".

По ее словам, необходимо также отделить от "Нафтогаза" и "Укргазвыдобування", чтобы те, кто добывает газ, получал деньги от потребителей без коррупционных посредников.