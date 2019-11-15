В Украине ответили Путину на обещание скидки на газ

В компании "Нафтогаз Украины" предложенную президентом России Владимиром Путиным 20-25% скидку на газ назвали "нормальной ценой" с учетом потерь Украины от транзита.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТСН.

Исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в комментарии телеканалу подчеркнул, что российский газ для Украины должен быть на 20-25% дешевле, чем из Европы.

"Поскольку газ в Европу идет, в частности, через Украину, то во время прямых поставок в Украину "Газпром" меньше подает газа для транзита в Европу, соответственно меньше платит за транзит газа Украине. Соответственно, если "Газпром" меньше платит, то Украина меньше получает. То есть 20-25 процентов - это не скидка, это нормальная цена, причем следствием которой может быть снижение доходов Украины от транзита", - утверждает представитель "Нафтогаз Украины".

Юрий Витренко считает, что если европейский антимонопольный орган заставит "Газпром" не злоупотреблять своим доминирующим положением на европейском рынке, Украина получит такую "нормальную цену".

Как сообщал "Апостроф", раньше президент России Владимир Путин назвал условие, при котором цена на газ для Украины может быть снижена до 20-25 процентов.