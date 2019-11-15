RU  UA

пятница, 15 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.10
Меню
Энергетика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

15 ноября

17:41
Во Франции назвали дату встречи Зеленского и Путина в Париже
17:32
Все произошло очень быстро: племянница Ротару выходит замуж через 5 месяцев после знакомства
17:18
Расходы на силовые ведомства в 2020 году станут рекордными за годы независимости - нардеп Плачкова
17:07
Крик отчаяния: журналисты объяснили смягчение риторики Кремля по транзиту газа через Украину
16:44
Теперь мы родственники: Юрий Ткач рассказал о кумовстве с Екатериной Кухар
16:42
Опубликован полный текст еще одного разговора Трампа с Зеленским
16:26
Команда прокурора ГПУ Кулика передала дело Бакулина по "вышкам Бойко" в суд - документ
15:34
Красноречивое оправдание: сети повеселил пост спикера Зеленского про Коломойского
14:26
Джамала показала фото с мужем и сыном, и они невероятно милые
14:02
Депутат Черновицкого областного совета Дмитрий Павел призвал создать в области Румынский район
13:59
Удар по собственной экономике: нардеп раскритиковал правку Геруса по импорту электроэнергии
13:32
Alyona Alyona выпустила новый клип к треку "Мамин суп", снятый в лучших традициях Дэвида Линча
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Украине ответили Путину на обещание скидки на газ

пятница, 15 ноября 2019, 17:21
переглянути новину українською

В компании "Нафтогаз Украины" предложенную президентом России Владимиром Путиным 20-25% скидку на газ назвали "нормальной ценой" с учетом потерь Украины от транзита.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТСН.

Исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в комментарии телеканалу подчеркнул, что российский газ для Украины должен быть на 20-25% дешевле, чем из Европы.

"Поскольку газ в Европу идет, в частности, через Украину, то во время прямых поставок в Украину "Газпром" меньше подает газа для транзита в Европу, соответственно меньше платит за транзит газа Украине. Соответственно, если "Газпром" меньше платит, то Украина меньше получает. То есть 20-25 процентов - это не скидка, это нормальная цена, причем следствием которой может быть снижение доходов Украины от транзита", - утверждает представитель "Нафтогаз Украины".

Юрий Витренко считает, что если европейский антимонопольный орган заставит "Газпром" не злоупотреблять своим доминирующим положением на европейском рынке, Украина получит такую "нормальную цену".

Как сообщал "Апостроф", раньше президент России Владимир Путин назвал условие, при котором цена на газ для Украины может быть снижена до 20-25 процентов.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Купили газ, а он подешевел: что не так с акцией "Нафтогаза" для украинцев

Украинцы переплачивают за бензин: что происходит на АЗС и при чем здесь Россия

Есть эффективный способ, чтобы сделать Украину менее зависимой от России - экс-генсек НАТО

Газовая рулетка для украинцев: кто будет в выигрыше от предложения "Нафтогаза"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: