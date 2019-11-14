Сапоги всмятку: Путин высказался о поставке дешевого газа в Украину

Президент России Владимир Путин назвал условие, при котором цена на газ для Украины может быть снижена до 20-25 процентов.

Его он озвучил по итогам саммита БРИКС в Бразилии.

"Мы готовы работать с Украиной и по транзиту и по поставкам в Украину. Причем по ценам ниже, по которым Украина получает российский же газ, но как бы по "реверсу" со стороны Европы. Хочу, чтобы всем было понятно: невозможен никакой реверс. Газ не может вполтрубы течь в одну сторону и вполтрубы в другую. Чушь это, сапоги всмятку. Это нереально абсолютно. Мы знаем, как это делается технологически...Просто не шумим по этому поводу. Мы готовы снизить цену до 20-25 процентов при прямых поставках", - сказал он.

При этом президент России подчеркнул, что "риск прекращения транзита газа через Украину существует".

Как сообщал "Апостроф", ранее Россия выдвинула циничное условие поставок газа в Украину.