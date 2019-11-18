Россия сделала Украине предложение по транзиту газа: главные условия

"Газпром" направил официальное предложение "Нафтогазу" с условиями поставок газа в Украину.

Об этом сообщают РИА Новости.

В частности, для дальнейшего сотрудничества и продления поставок газа в Украину, обе страны должны отказаться от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Помимо этого, должно быть отменено решение Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за "нарушение экономической конкуренции".

А также Украина должна отозвать ходатайства "Нафтогаза Украины" об инициировании Европейской комиссией расследования против "Газпрома".

Кроме того, в компании уточнили, что готовы заключить новый договор на год с учетом прогнозного спроса в Евросоюзе.

Также российская сторона ждет решения Украины, касающееся прямых закупок газа, начиная с 2020 года.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент России Владимир Путин назвал условие, при котором цена на газ для Украины может быть снижена до 20-25 процентов.