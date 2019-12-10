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В Украине "заморозили" цены на газ: что будет с тарифами для населения

вторник, 10 декабря 2019, 14:59
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Фото: prm.ua

НАК "Нафтогаз Украины" до 1 мая 2020 года заморозил цены на газ для населения на уровне 5,5 грн за кубометр (без НДС и транспортировки).

Об этом во вторник, 10 декабря, сообщили в пресс-службе компании.

Как сообщили в "Нафтогазе", розничная цена для бытовых потребителей в каждом регионе зависит от расходов на транспортировку газа по газопроводам, а также наценки газсбытов. При текущих транспортных тарифах конечная розничная цена с учетом НДС составит от 7,2 до 7,8 грн за 1 куб. м.

"От первого января 2020 года и до конца отопительного сезона все домохозяйства и производители тепла автоматически будут получать газ по гарантированной цене. Для этого от потребителей не требуется никаких действий, подписания дополнительных соглашений или внесения предоплаты", – отметили в компании.

В компании уточнили, что потребитель может отказаться от предложенной гарантированной цены и выбрать ежемесячную рыночную цену. Для этого на протяжении с 10 до 24 декабря необходимо обратиться в региональные сбытовые компании.

"Нафтогаз" предупреждает, что ежемесячная рыночная цена в начале 2020 года может как повыситься, так и снизиться, в зависимости от результатов переговоров с "Газпромом", погоды, рыночной ситуации и других факторов.

Как сообщал "Апостроф", власти собираются отменить льготный тариф на электроэнергию для части бытовых потребителей.

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