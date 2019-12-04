Равнение на Запад: сколько украинцы будут платить за электроэнергию

Власти собираются отменить льготный тариф на электроэнергию для части бытовых потребителей. Ожидается, что в ближайшее время рыночную цену электричества будут платить те, кто потребляет более 500 киловатт/час в месяц. Этот объем существенно больше того, что использует среднестатистическая украинская семья, однако со временем на рыночные тарифы должны перевести всех потребителей. "Апостроф" выяснял, грядет ли подорожание электроэнергии, и на сколько могут вырасти тарифы.

Правительство планирует отказаться от льготного тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей. Об этом на текущей неделе заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель. По его словам, речь идет об отмене так называемых специальных обязательствах (ПСО), в соответствии с которыми население оплачивает электроэнергию по тарифам, ниже рыночных.

"Мы строим эффективные энергетические рынки. ПСО – инструмент, который не улучшает эффективность рынка", - сказал Оржель, добавив, что, скорее всего, в 2020 году власти не откажутся полностью от режима спецобязательств. "Но мы будем двигаться в направлении того, чтобы уменьшить объем ПСО", – отметил он.

По словам министра, в первую очередь, отмена льготного тарифа коснется тех бытовых потребителей, которые потребляют намного больше, чем другие - свыше 500 киловатт.

Рынок есть рынок

Заявление министра укладывается в логику рынка электроэнергии, который начал функционировать с 1 июля 2019 года. При этом, как писал ранее "Апостроф", либерализация рынка электроэнергии неизбежно приведет к росту тарифов. В июне текущего года президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект об отсрочке на год введения рынка электроэнергии. В пояснительной записке к документу, в частности, говорилось, что введение рынка "при оптимистическом варианте" приведет к росту цены на электроэнергию на 20-30%, а при пессимистическом – в разы. Учитывая, что законопроект был подан в Раду предыдущего созыва, которую сам Зеленский до этого распустил, у нее до рассмотрения документа руки не дошли. Таким образом, рынок, как и планировалось, запустили с 1 июля, а президентский законопроект был отозван.

Цены на электроэнергию для промышленных предприятий повысились на 20-25%Фото: pixabay.com

При этом вопрос роста тарифов никуда не делся. Уже практически с первых дней функционирования рынка, цены на электроэнергию для промышленных предприятий повысился на 20-25% (впрочем, в ноябре тарифы вернулись к июньским показателям). Населению пока удалось избежать повышения, но оно, очевидно, не за горами, так как правительство, как было указано выше, намерено отказаться от льготных тарифов, оформленных через режим спецобязательств.

Директор спецпроектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев в разговоре с "Апострофом" назвал планы правительства "вполне ожидаемыми", так как в Украине, вроде бы, функционирует рынок электроэнергии, при этом примерно половина этого рынка таковым не является из-за регулируемых тарифов. По его словам, 500 киловатт/час действительно является большим объемом, который не потребляет среднестатистическая украинская семья. "Сокращение количества тех, кто пользуется режимом ПСО, увеличит объемы электроэнергии, которые торгуются на рынке", - сказал эксперт.

Операция "унификация"

Эксперт программы "Энергетика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Андриан Прокип согласен с логикой правительства, что многие, кто потребляет более 500 киловатт/час в месяц, скорее всего, используют свое жилье для какого-то производства, а потому вполне справедливо, что такие потребители должны платить по рыночным ценам.

Вместе с тем, учитывая, что подорожание электроэнергии для коммерческих потребителей после введения рынка было нивелировано в последние месяцы, возможно, эта категория граждан и не ощутит на себе серьезного роста цен.

Впрочем, Прокип не уверен, что власти пойдут на отмену ПСО в отношении тех, кто потребляет большие объемы электроэнергии. В комментарии изданию он отметил, что заявление министра было сделано во многом "на эмоциях" и, вполне вероятно, ничего из сказанного им реализовано в ближайшее время не будет. "Но, возможно, они унифицируют цену – не будет разных тарифов для тех, кто потребляет до 100 киловатт/час и тех, кто потребляет больше. То есть для всех цена будет одинаковой", - добавил специалист. При этом, по его мнению, скорее всего, такая "унификация" произойдет в сторону более высокого тарифа.

Как известно, на сегодня население платит за электроэнергию по двум тарифам. Для тех, кто ежемесячно потребляет менее 100 киловатт/час, тариф установлен на уровне 90 копеек за 1 киловатт/час, а для тех, кто более 100 киловатт/час - 1,68 гривны за 1 киловатт/час. Таким образом, наиболее "экономные" украинцы, возможно, в скором времени будут платить почти вдвое больше, чем сейчас. К примеру, если семья потребляет 95 киловатт/час в месяц, она сейчас платит за электроэнергию 85,5 гривны, в случае же "унификации" тарифа, в платежке за тот же объем потребленного электричества будет уже сумма почти 160 гривен.

Европа зовет

Спецобязательства, обеспечивающие льготные тарифы на электроэнергию для населения, действуют до конца 2020 года, если правительство не отменит их досрочно, а это значит, что резкого скачка цен для населения произойти не должно. Но что будет с тарифами, когда ПСО все-таки ликвидируют?

Льготные тарифы на электроэнергию для населения действуют до конца 2020 годаФото: Getty images

Андриан Прокип отметил, что, когда это произойдет, из-за того, что большие объемы электроэнергии будут поступать на рынок, ее цена снизится, как для небытовых потребителей, так и для населения. "Но сколько конкретно будет стоить электроэнергия, сказать сейчас сложно", - добавил эксперт.

Геннадий Рябцев также не берется оценить, на сколько вырастут тарифы для населения. По его словам, "карты спутало" увольнение главы НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского. В ведении этой компании находятся все атомные электростанции Украины, которые вырабатывают порядка половины всего объема электроэнергии страны. Эксперт отметил, что, если бы Недашковский сохранил свою должность, рост цен можно было бы прогнозировать до +/- 2 гривен за 1 киловатт/час (то есть вдвое, по сравнению с нынешним средневзвешенным тарифом - 1,03 гривны за 1 киловатт/час, - "Апостроф"), но после этой отставки что-либо прогнозировать очень непросто. "Добавилась неопределенность", - пояснил эксперт.

По словам Рябцева, не исключено, что отпуск электроэнергии будет осуществляться в убыток, "лишь бы рейтинг не падал, а может, будет и так, что давайте продавать электроэнергию по 10 гривен". "При этом никто не отменял паритета импорта, а розничная цена за рубежом - это не 2 гривны", - отметил специалист.

Стоит отметить, что действующий тариф на электроэнергию для населения покрывает примерно половину ее себестоимости. Как было отмечено, средневзвешенная цена электроэнергии для населения в Украине составляет 1,03 гривны за 1 киловатт/час, тогда как в ЕС - более 20 евроцентов (около 6 гривен). Если брать соседние с Украиной страны, то и здесь средняя цена составляет 12-16 евроцентов (3-4 гривны). Поэтому, как говорится, есть куда расти. И, даже если тарифы на электроэнергию в нашей стране не достигнут уровня европейских уже в следующем году, то все равно очевидно, что Украине этого не избежать.