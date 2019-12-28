Кабмин принял решение по соглашению с Россией о газовых долгах

Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения с российской компанией "Газпромом" в рамках процесса подписания соглашения на транзит газа по территории Украины после 2020 года.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

"Одобрить проект Мирового соглашения по иску компании "Газпром" к государству Украина, который рассматривается арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли, дело ПТС № 2019-10", - говорится в документе.

Кроме того, документом министр юстиции Денис Малюська уполномочивается на подписание Мирового соглашения.

Как ранее сообщал "Апостроф", 20 декабря, рядом со столицей Беларуси, Минском, прошел очередной раунд переговоров между представителями России и Украины по вопросам транзита газа, в ходе которого было заключено важное соглашение.