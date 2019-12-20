Россия и Украина заключили важную договоренность по газу: первые подробности

В пятницу, 20 декабря, рядом со столицей Беларуси, Минском, прошел очередной раунд переговоров между представителями России и Украины по вопросам транзита газа.

Об этом сообщает ТАСС.

Как утверждает российское агентство, на переговорах был подписан протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований.

Переговоры проходили за закрытыми дверями на территории стрелково-спортивного центра туристического комплекса "Сябры". Комплекс находится примерно в 20 км от Минска.

Автомобили с участниками переговоров покинули территорию комплекса в сопровождении автомобиля Госавтоинспекции. Никто из участников встречи к представителям СМИ не вышел.

Позже информацию о договоренности подтвердили также в Офисе президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, подробнее о переговорах вокруг газового контракта читайте в материале "Апострофа": Между 3 и 10 годами: как Зеленский договаривается о газе с Россией.