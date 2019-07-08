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​В ЕС назвали сроки выделения Украине крупной денежной помощи

понедельник, 08 июля 2019, 10:29
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Евросоюз рассмотрит вопрос о выделении Украине очередного транша макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро после парламентских выборов в стране.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.

Он уточнил, что речь идет о транше, который ЕС намерен выплатить в рамках четвертой программы, принятой в прошлом году. Программа предусматривает выделение 1 млрд евро двумя траншами, по 500 млн каждый. Первый из них был перечислен в декабре прошлого года.

"Для выделения макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро, которую еще остается выплатить, к настоящему времени еще нет конкретной даты. Для этого (для выделения - ред.) еще необходимо выполнить ряд мер, которые, в частности, требуют голосования парламентом ряда вопросов, что невозможно до выборов", - сказал собеседник агентства.

Он также выразил надежду, что "все произойдет очень быстро после выборов".

По его словам, макрофинансовая помощь ЕС зависит от программы МВФ. Эта организация вернется к вопросу выделения денег Украине в сентябре, после выборов.

В прошлом году Украина получила два транша макрофинансовой помощи Европейского Союза в размере 600 млн евро каждый в рамках программы, утвержденной в 2015 году.

Согласно плану, программа завершалась в январе 2018 года, однако в начале декабря 2017 года ЕС отказался выделять Украине третий транш из-за невыполнение Украиной взятых на себя обязательств.

В середине декабря Украина подала в Европейскую комиссию заявку на получение новой макрофинансовой помощи. 28 февраля стало известно о положительном решении Еврокомиссии.

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