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​Украина покинула топ стран по темпам инфляции: опубликована интересная инфографика

четверг, 11 июля 2019, 17:03
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Украина больше не входит в двадцатку стран с самым высоким в мире темпом инфляции.

Об этом сообщает экспертная платформа НБУ.

Это стало возможным после обнародования Госстатом индекса потребительских цен за июнь 2019 года.

С показателем 9% год-к-году Украина делит 22-24 место по этому показателю.

При этом Украина остается государством с наибольшей инфляцией среди европейских стран.

Сильнее всего за последний год цены выросли на: овощи (+ 32,5%), хлеб (+ 21%), а услуги железнодорожного (+ 24,9%) и автодорожного (24, 4%) пассажирского транспорта, канализации (+ 23,9%), водоснабжение (+ 21,1%).

Снижение цен за период июль 2018 - июнь 2019 наблюдалось в товарных группах: яйца (-43,2%), фрукты (-2,1%), одежду (-0,4%), обувь (-0, 2%).

Наибольший вклад в индекс потребительских цен (через значительный удельный вес в индексе) сделали алкоголь и табак (1,32 п.п.), а также овощи (1,08 п.п.).

Месячная дефляция (-0,5%) произошло впервые за 11 месяцев и была вызвана сезонным удешевлением овощей и яиц, сообщает Госстат. Также на замедление общих темпов роста потребительских цен повлияло решение правительства изменить механизм установления цен на газ для населения.

Как сообщал “Апостроф”, инфляция в Украине по итогам апреля ускорилась до 1% по сравнению с 0,9% в марте текущего года.

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